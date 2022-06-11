В Офисе президента назвали ключевые цели российских оккупантов в Украине

Россия попытается полностью уничтожить Украину, считают в Офисе президента

В ОП раскрыли ценли войны России в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Советник Президента Украины Владимир Зеленский Михаил Подоляк считает, что денацификация никогда не была реальной целью войны.

Об этом он пишет в твиттере.

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"Забудьте о "денацификации". Реальные цели в этой войне: захват территорий, уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры, кража продовольствия и металла, массовые убийства и миграционный кризис", – отметил он.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину и блокирования агрессором украинских морских портов, через которые осуществляется экспорт, в мире взлетели на рекордный уровень цены на продукты питания.

Украина занимает четвертое место в мире по экспорту зерна, но не может вывезти его из портов на Черном море.

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Накануне в оккупированный Крым прибыл первый поезд с зерном, украденным из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, власти кафиров разрабатывают пути для вывоза семян подсолнечника.

Вчера второй корабль, загруженный украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.

Напомним, компания Метинвест ранее заявила, что российские кафиры собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, являющегося тяжким международным преступлением.

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Позже комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции.

В свою очередь, эксперты призывают власти максимально документировать все случаи, связанные с кражей украинской зерновой и металлургической продукции, чтобы привлечь ответственных в международные суды. Ведь эти две отрасли являются основными в украинском экспорте, и их состояние – это в буквальном смысле вопрос выживания украинской экономики.

Ранее бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что Россия обязательно заплатит за разрушенную Азовсталь. Также мы писали, планирует ли государство возрождать разрушенные Россией заводы в Мариуполе.