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В Офісі президента назвали ключові цілі російських окупантів в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 червня, 14:39
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В ОП розкрили цінлі війни Росії в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Радник Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що денаціфікація ніколи не була реальною ціллю війни.

Про це він пише у твіттер.

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"Забудьте про "денацифікацію". Реальні цілі у цій війні: захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури, крадіжка продовольства та металу, масові вбивства та міграційна криза", – зазначив він.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та блокування агресором українських морських портів, через які здійснюється експорт, у світі злетіли до рекордного рівня ціни на продукти харчування.

Україна посідає четверте місце у світі з експорту зерна, але не може його вивезти з портів на Чорному морі.

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Напередодні до окупованого Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим із Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшника.

Вчора другий корабель, завантажений українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

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Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

Своєю чергою, експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції, щоб притягти відповідальних до міжнародних судів. Адже ці дві галузі є основними в українському експорті, і їхній стан – це в буквальному сенсі питання виживання української економіки.

Раніше бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Росія обов'язково заплатить за зруйновану Азовсталь. Також ми писали, чи планує держава відроджувати зруйновані Росією заводи у Маріуполі.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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