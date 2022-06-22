Стресс во время войны: как получить помощь от психологов Фонда Рината Ахметова

Мобильные бригады психологов фонда начинают бесплатные консультации

Мобильные бригады психологов будут консультировать, как преодолеть стресс во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны жители Украины испытывают стресс такого уровня, с которым трудно сравнить большинство событий мирной жизни. Людям очень сложно адаптироваться к условиям жизни под угрозой, так что профессиональная помощь психолога может пригодиться.

С 27 июня мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова начинают бесплатные групповые консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны". Встречи будут проходить в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Первая консультация состоится в Запорожской области. Психологи фонда поделятся работающими механизмами по поводу того, как выйти из кольца тревоги и паники и пытаться продолжать свою жизнь несмотря ни на что.

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"Мы не будем призывать вас делать вид, что войны, горя и страха нет. Мы хотим объяснить, что с вами происходит со стороны психики и как помочь своему мозгу в это непростое время", — говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".