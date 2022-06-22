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Стресс во время войны: как получить помощь от психологов Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 июня, 17:26
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Мобильные бригады психологов фонда начинают бесплатные консультации
Мобильные бригады психологов будут консультировать, как преодолеть стресс во время войны
Мобильные бригады психологов будут консультировать, как преодолеть стресс во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны жители Украины испытывают стресс такого уровня, с которым трудно сравнить большинство событий мирной жизни. Людям очень сложно адаптироваться к условиям жизни под угрозой, так что профессиональная помощь психолога может пригодиться.

С 27 июня мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова начинают бесплатные групповые консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны". Встречи будут проходить в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Первая консультация состоится в Запорожской области. Психологи фонда поделятся работающими механизмами по поводу того, как выйти из кольца тревоги и паники и пытаться продолжать свою жизнь несмотря ни на что.

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"Мы не будем призывать вас делать вид, что войны, горя и страха нет. Мы хотим объяснить, что с вами происходит со стороны психики и как помочь своему мозгу в это непростое время", — говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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