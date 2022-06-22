Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ☠ Наступ на Київ? 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Life

Стрес під час війни: як отримати допомогу від психологів Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 17:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мобільні бригади психологів фонду розпочинають безкоштовні консультації
Мобільні бригади психологів консультуватимуть, як подолати стрес під час війни
Мобільні бригади психологів консультуватимуть, як подолати стрес під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну мешканці України відчувають стрес такого рівня, з яким важко порівняти більшість подій мирного життя. Людям дуже складно адаптуватися до умов життя під загрозою, тож професійна допомога психолога може стати у пригоді.

Із 27 червня мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова розпочинають безкоштовні групові консультації на тему "Як подолати стрес під час війни". Зустрічі проходитимуть у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Перша консультація відбудеться у Запорізькій області. Психологи фонду поділяться працюючими механізмами щодо того, як вийти з кільця тривоги та паніки і намагатися продовжувати своє життя попри все.

Реклама

"Ми не закликатимемо вас вдавати, що війни, горя та страху немає. Ми хочемо пояснити, що з вами відбувається з боку психіки та як допомогти своєму мозку в цей непростий час", — зазначає Ірина Блажан, директор проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проєкту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Актуальну інформацію щодо дат і місць проведення консультацій ви можете дізнатися у наших соціальних мережах або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Реклама

Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Не Ковальов. Стало відомо, якого колаборанта підірвали в Голій Пристані Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Дефіцит газу і низька температура – яким буде опалювальний сезон 2022/2023 Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20834.01

Cardano (ADA)

0.49

Bitcoin Cash (BCH)

117.95

Ethereum Classic (ETC)

15.99

Litecoin (LTC)

55.34

Theta (THETA)

1.39

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти