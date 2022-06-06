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Рука с красным маникюром: Фонд Рината Ахметова раскрывает историю женщины с фото, которое поразило мир

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6 июня, 11:45
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За этим кадром – судьба Ирины, матери двух дочерей. Одна из них поделилась воспоминаниями о тех страшных днях
Ольга рассказала музею "Голоса мирных" о том, как российские оккупанты убили ее маму
Ольга рассказала музею "Голоса мирных" о том, как российские оккупанты убили ее маму / Фото: Коллаж: Сегодня

Фото руки убитой женщины с красным маникюром облетело мир, став одним из самых известных кадров из Бучи. За этим кадром судьба Ирины, матери двух дочерей, которую застрелили по дороге с работы домой.

24 февраля Ирина уехала на работу. Она проживала в селе недалеко от Бучи и Ирпеня, а работала в гипермаркете возле Киева. Из-за боев женщина провела на работе неделю. Потом решила возвращаться: взяла велосипед и уехала.

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Дочке Ольге она позвонила уже по дороге. Ольга попросила мать не ехать дальше, а эвакуироваться с местными группами. Но ждать было долго и опасно...

"Она сказала мне: "Мама тебя любит" и "Трудно крутить педали", – вспоминает Ольга последние слова матери. Больше женщина не брала трубку.

До села дочь дозвонилась только утром – отец сказал, что мама не приехала. Была надежда, что она спряталась, потеряла телефон... Женщина была в фирменной куртке компании — это яркая одежда. Ольга начала бить тревогу: может, кто видел?

На следующий день ей написал парень. Сказал, что маму застрелили. Ольга не поверила, ведь не было ни фото, ни видео. Так что надежда была жива. Первого апреля, в день рождения мамы, семья загадала желание — найти ее живой. Но в тот же день получили видео... Там лежала Ирина рядом с велосипедом. Было ясно: мама мертва, и мертва давно.

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Похоронить женщину удалось только 11 апреля, за два дня до сорока дней ее гибели. Слушайте и смотрите историю Ирины, которую рассказала ее дочь, по ссылке.

Историю Ольга доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова — это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 20 тысяч историй.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

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  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал музея и нажмите "Рассказать историю";
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509001.

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Рекомендации segodnya.ua

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