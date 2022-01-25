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"Я благодарна болезни": как рак стал полезным опытом – история арт-менеджера из Харькова

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 января, 12:30
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Алена Воробьева боролась с онкологией и записала весь процесс, чтобы выпустить арт-бук "Мистецтво жити під час хіміотерапії" , где откровенно рассказала историю своей болезни
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки.

Как страшный диагноз и опыт борьбы с болезнью стал полезным опытом, рассказывает арт-менеджер из Харькова Алена Воробьева, которая в 38 лет столкнулась с диагнозом "рак молочной железы".

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Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Летом 2019 года Алена впервые нащупала уплотнение в груди. Больше месяца женщине понадобилось, чтобы решиться и пройти обследование. Окончательно пойти к доктору ее подтолкнула 13-летняя дочь.

Когда я шла на прием, внутренне была готова услышать что-то нехорошее. В тот момент за меня переживали сестры и подруги, но что интересно: сама я волновалась не о себе, первая мысль была – "боже, что я скажу детям!". Мне было неловко из-за того, что могу стать обузой для своей семьи.

Уже осенью Алене поставили страшный диагноз и назначили протокол лечения, который подбирают под каждый вид онкологии. Впереди ее ждали четыре "химии" до операции, четыре – после, и 25 курсов облучения.

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Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Справиться с жуткой тошнотой после первых "химий" помогли таблетки, которые посоветовали в частной клинике. Они дорогие, но буквально спасли. Самым же тяжелым психологическим моментом оказалось выпадение волос. Уже на 16-й день после первой химии Алена столкнулась с этим.

Оказывается, мне был не так страшен рак, как мысль о том, что я облысею. То есть я на себе прочувствовала действие стереотипа, мол, если у меня есть волосы, грудь, яичники – только тогда я женщина. Нет, это не так! И я по-своему очень благодарна опыту этой болезни. История онкологии обрастает печальной статистикой по причине того, что мы забываем о себе и тянем время. Рак научил меня любить себя.

Во время лечения врачи порекомендовали Алене удалить правую грудь и яичники. Это еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Женщина отметила, что, когда находят рак груди, есть опасность, что это повлияет и на яичники. Поэтому придерживалась всех рекомендаций специалистов.

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Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Важно понять, что в процессе лечения необходимо разрешать себе проживать разные чувства (я сейчас злюсь, мне сейчас больно), даже просто выплакаться. Это может помочь восстановить психическое состояние.

Дело в том, что близкие люди, семья, родные, друзья не могут понять, через что вы проходите. Не все смогут остаться с вами до конца. Когда Алене было 16 лет, раком заболела ее 37-летняя мама. На то время она испугалась, отказалась от лечения и умерла через 2 года. Алена не понаслышке знает, как сложно быть рядом с тем, кто болел.

Лечение изматывает, ты превращаешься в капризного ребенка. А близким нельзя быть слабыми и нельзя уставать от этого. Так что я благодарна тем, кто рядом, но не обижена на тех, кто отдалился. Очень помогали две мои младшие сестры, которые переехали ко мне на время лечения. А своим дочерям (им было 14 и 16 лет тогда) еще в начале лечения я сказала: "Я отстраняю себя от должности вашей матери и объявляю себя вашей сестрой!". Я физически не могла включаться в их жизнь. Мое состояние было таким осколочным, возбудимым, напуганным... Я была как человек-фейерверк, ох, что со мной творилось!

Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Во время лечения очень важно, чтобы больным оказывали помощь профессиональные психологи. В самые сложные моменты Алене помогала специалист.

У меня упали показатели печени, и врач предупредил, что наступают кризисные 24 часа. Я звонила друзьям и говорила: "Вот он, тот самый момент, побудь со мной. Поговори со мной, вдруг меня завтра не станет?". Вы же завтра будете листать мой фейсбук, вспоминать меня – есть шанс сейчас сказать важное. Но никто не захотел говорить об этом. Все отвечали: "Алена, да ты что, успокойся!". В итоге я позвонила своему психологу и сказала: "Женя, я плачу тебе деньги, поговори со мной о моей смерти". Уже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это был классный день, когда я познакомилась с мыслью о своей смерти и перестала ее бояться.

Такой шаг очень важен, ведь только профессионал сможет помочь, не только выслушать, но и услышать, это очень важно для лечения. Другим людям сложно принять весь ужас ситуации, чаще, в силу человеческого фактора, мы способны на проявление жалости. А это еще больше подкашивает больных.

Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК
Алена Воробьева в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Представьте: после химии ты прозрачнее бумаги, каждое дуновение ветерка тебя сметает. Но жалость обессиливает еще больше – поэтому посты в фейсбуке о болезни я стала писать именно для того, чтобы сказать: да, я больна, но я в игре. И постепенно публичность стала творить чудеса. В какой-то момент меня начало это стимулировать: я поняла, что хочу жить. Для хорошего исхода важна здоровая поддержка – а для этого нужно говорить о болезни публично. Плюс очень важно не оставаться одной. Не молчать и чтобы кто-то был рядом. В нашем обществе рак – это как темная комната, в которой ты боишься включить свет. Я за то, чтобы говорить, что все возможно, что рак излечим – и выводить эту тему из темноты.

После выздоровления Алена написала книгу "Мистецтво жити під час хіміотерапії". Она о том, как она смогла пройти весь путь. Женщина не забывает, что рак может вернуться. Сейчас она в ремиссии, каждые три месяца проверяется. Это помогает ей ценить каждый момент и то, что есть.

Звучит невероятно, однако я благодарна болезни: последние два года были не хуже предыдущих лет моей жизни. Я прожила их с какой-то особой чуткостью и глубиной. Надеюсь, меня поймут правильно: я озвучиваю это, чтобы развеять мифы о болезни. Она научила любить себя – с изменившимся телом я стала еще больше чувствовать себя женщиной.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео про истории героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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