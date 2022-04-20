Работают нон-стоп для помощи другим: как волонтеры героически спасают украинцев

В День благодарности волонтерам не лишним будет поблагодарить тех, кто ежедневно работает для поддержки других

Украинские волонтеры ежедневно помогают людям в бедственном положении / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

20 апреля в мире отмечают День благодарности волонтерам. Людям, которые одними из первых приходят на помощь, ставят интересы других людей выше личных и помогают там, где труднее всего.

С 2014 года к Фонду Рината Ахметова присоединились более 5400 волонтеров, которые с открытым сердцем помогают нуждающимся.

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Сейчас команда Фонда, тысячи работников предприятий SCM, сотни волонтеров Фонда в Запорожье и Киеве работают нон-стоп для помощи другим:

участвуют в формировании продуктовых наборов;

доставляют их в горячие точки;

несут с собой веру и надежду людям.

"Сегодня мы благодарим каждого нашего волонтера за ежедневную кропотливую работу. За неравнодушие, а также за умение согреть людей своим теплом и заботой", – подчеркнули в Фонде.