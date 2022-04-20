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СЬОГОДНІ Новини Life

Працюють нон-стоп задля допомоги іншим: як волонтери героїчно рятують українців

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 14:36
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У День вдячності волонтерам не зайвим буде подякувати тим, хто щодня працює для підтримки інших
Українські волонтери щодня допомагають людям у скрутному становищі
Українські волонтери щодня допомагають людям у скрутному становищі / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

20 квітня у світі відзначають День вдячності волонтерам. Людям, які одними з перших приходять на допомогу, які ставлять інтереси інших людей вище особистих та допомагають там, де найважче.

З 2014 року до діяльності Фонду Ріната Ахметова долучилися понад 5400 волонтерів, які з відкритим серцем допомагають тим, хто цього потребує.

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Зараз команда Фонду, тисячі працівників підприємств SCM, сотні волонтерів Фонду у Запоріжжі та Києві працюють нон-стоп задля допомоги іншим:

  • беруть участь у формуванні продуктових наборів;
  • доставляють їх у гарячі точки;
  • несуть з собою віру та надію людям.

"Сьогодні ми дякуємо кожному нашому волонтеру за щоденну кропітку роботу. За небайдужість, а також за вміння зігріти людей своїм теплом і турботою", – наголосили у Фонді.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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