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Психологические консультации для переселенцев: где получить

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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28 июня, 15:35
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В Запорожье стартовали групповые консультации психологов Фонда Рината Ахметова для переселенцев
Бесплатная групповая консультация психолога
Бесплатная групповая консультация психолога / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели первую бесплатную групповую консультацию по теме "Как преодолеть стресс во время войны". Встреча прошла в представительстве общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. С вынужденными переселенцами работала мобильная бригада психологов, которые учили людей преодолевать стресс.

"В это тяжелое время людям нужна психологическая помощь, и для этого Фонд Рината Ахметова создал новый проект. Людям морально очень тяжело, и психологи знают, как помочь им вернуться в нормальную жизнь", – рассказывает руководитель представительства "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александр Балаба.

В первой консультации приняло участие около 30 вынужденных переселенцев. В основном это люди, выехавшие из горячих точек Запорожской области. Многие пришли с детьми.

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Во время встречи психолог Янина Астафьева обучала людей простым упражнениям, помогающим вернуть душевное равновесие в критические моменты. Детям предлагали справиться с переживаниями с помощью арт-терапии.

"Наша цель — дать знания людям, как им быть со стрессом, который есть сейчас в их жизни, и навыки, как помочь самому себе в критических ситуациях", — объясняет психолог.

Одна из участниц тренинга – Вера Маганина. Женщина с тремя детьми эвакуировалась из села Малая Токмачка. Признается, что справиться самостоятельно со стрессом у себя и детей тяжело.

"Очень полезно было пообщаться с психологом. Нам рассказывали, что делать в стрессовых ситуациях, как успокоиться, показывали упражнения, рисовали. Будем дома с детьми использовать это", – поделилась Вера.

Всего в рамках проекта "Преодолеть" планируется оказать психологическую помощь более 9 тысячам человек в Запорожской и Днепропетровской областях. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Актуальная информация о датах и местах проведения встреч будет размещена в социальных сетях фонда.

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С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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