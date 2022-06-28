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Психологічні консультації для переселенців: де отримати

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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28 червня, 15:35
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У Запоріжжі стартували групові консультації психологів Фонду Ріната Ахметова для переселенців
Безкоштовна групова консультація психолога
Безкоштовна групова консультація психолога / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова провели першу безкоштовну групову консультацію на тему "Як подолати стрес під час війни". Зустріч відбулася у представництві громадської спілки "Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі. З вимушеними переселенцями працювала мобільна бригада психологів, які вчили людей долати стрес.

"У цей важкий час людям потрібна психологічна допомога, і для цього Фонд Ріната Ахметова створив новий проєкт. Людям морально дуже важко, і психологи знають, як допомогти їм повернутися до нормального життя", – розповідає керівник представництва "Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі Олександр Балаба.

У першій консультації взяли участь близько 30 вимушених переселенців. Здебільшого це люди, які виїхали з гарячих точок Запорізької області. Багато хто прийшов з дітьми.

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Під час зустрічі психолог Яніна Астаф’єва навчала людей простим вправам, які допомагають повернути душевну рівновагу у критичні моменти. Дітям пропонували впоратися з переживаннями за допомогою арт-терапії.

"Наша мета — дати знання людям, як їм бути зі стресом, який є зараз у їхньому житті, і навички, як допомогти самому собі у критичних ситуаціях", — пояснює психолог.

Одна з учасниць тренінгу — Віра Маганіна. Жінка з трьома дітьми евакуювалася із села Мала Токмачка. Зізнається, що впоратися самостійно зі стресом у себе та дітей важко.

"Дуже корисно було поспілкуватися з психологом. Нам розказували, що робити в стресових ситуаціях, як заспокоїтися, показували вправи, малювали. Будемо вдома с дітьми це використовувати", – поділилася Віра.

Усього в рамках проєкту "Подолати" планується надати психологічну допомогу понад 9 тисячам людей у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Проєкт реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Актуальну інформацію щодо дат і місць проведення зустрічей буде розміщено у соціальних мережах фонду.

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Від початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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