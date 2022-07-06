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Психологическая помощь от Фонда Рината Ахметова: где и как получить

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 16:51
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"Наша задача – научить человека, как жить дальше": психологи Фонда Рината Ахметова проводят групповые консультации для переселенцев
Психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть" проводят бесплатные групповые консультации
Психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть" проводят бесплатные групповые консультации / Фото: Коллаж: Сегодня

С 27 июня мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны", ориентированные на переселенцев с горячих точек страны. Встречи проходят в Запорожской и Днепропетровской областях.

Психологи фонда делятся работающими механизмами относительно того, как выйти из кольца тревоги и паники и пытаться продолжать свою жизнь несмотря ни на что.

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"Наша задача — дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормальное, и показать, как с этим состоянием жить и быть в дальнейшем", — говорит кандидат психологических наук Леся Залановская, кризисный психолог Фонда Рината Ахметова.

Специалист рассказала об обратной связи после консультаций. По ее словам, некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально. Остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников, соседей.

"Это означает, что люди получают что-то полезное и их состояние становится легче", – объясняет психолог.

Впечатлением от консультации поделилась многодетная мать Оксана Якубович. Женщина пришла на встречу, чтобы получить психологическую поддержку и укрепить навыки работы над своим внутренним состоянием.

"Информация на консультации очень полезна. Также здесь хорошая атмосфера. Создать атмосферу важно — чтобы люди смогли расслабиться и выйти на ответную реакцию", — делится женщина.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Встречи уже посетили более 300 человек.

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Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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