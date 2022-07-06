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Психологічна допомога від Фонду Ріната Ахметова: де та як отримати

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 липня, 16:51
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"Наша задача — навчити людину, як жити далі": психологи Фонду Ріната Ахметова проводять групові консультації для переселенців
Психологи мобільних бригад проєкту "Подолати" проводять безкоштовні групові консультації
Психологи мобільних бригад проєкту "Подолати" проводять безкоштовні групові консультації / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 27 червня мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова проводять безкоштовні групові консультації на тему "Як подолати стрес під час війни", орієнтовані на переселенців із гарячих точок країни. Зустрічі проходять у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Психологи фонду діляться працюючими механізмами щодо того, як вийти з кільця тривоги та паніки і намагатися продовжувати своє життя попри все.

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"Наша задача — дати людині зрозуміти, що під час війни стресовий стан є нормальним, і показати, як із цим станом жити й бути надалі", — каже кандидат психологічних наук Леся Залановська, кризова психологиня Фонду Ріната Ахметова.

Фахівчиня розповіла про зворотній зв’язок після консультацій. За її словами, деякі люди продовжують роботу з психологом індивідуально. Інші приходять на групові зустрічі повторно, приводять друзів, родичів, сусідів.

"Це означає, що люди отримують щось корисне та їхній стан стає легшим", — пояснює психологиня.

Враженням від консультації поділилася багатодітна мати Оксана Якубович. Жінка прийшла на зустріч, щоби отримати психологічну підтримку та закріпити навички роботи над своїм внутрішнім станом.

"Інформація на консультації дуже корисна. Також тут хороша атмосфера. Створити атмосферу важливо — щоб люди змогли розслабитися і вийти на реакцію у відповідь", — ділиться жінка.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проєкту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Зустрічі вже відвідали понад 300 людей.

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Актуальну інформацію щодо дат і місць проведення консультацій ви можете дізнатися у наших соціальних мережах або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Від початку війни психологічну допомогу від Фонду отримали понад 86 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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