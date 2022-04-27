Мариупольцы получат помощь в Запорожье – что им передадут

Для переселенцев из Мариуполя, которые сейчас находятся в Запорожье, приехала еще одна партия продуктов Фонда Рината Ахметова.
Груз прибыл в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Это больше 1,2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макароны, пшеничная крупа, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Фонд Рината Ахметова уже передал для переселенцев из Мариуполя более 13 тысяч таких наборов.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.
Ринат Ахметов о Мариуполе
Украинский бизнесмен рассказал в интервью газете "Le Temps", гордящей своим заводом "Азовсталь", который стал символом сопротивления украинцев в этой войне.
По словам владельца "Азовстали", Мариуполь был и будет украинским, Ахметов верит в то, что военным удастся отстоять город и русские военные понесут наказание.
По мнению Ахметова, такие преступления нельзя прощать, и Мариуполь стал глубочайшей трагедией и катастрофой.
"Сегодня" также писали, какую гуманитарную помощь получили киевляне, и рассказывали, какая звезда стала послом музея "Голоса Мирных".