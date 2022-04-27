Мариупольцы получат помощь в Запорожье – что им передадут

Рассказываем, что привезли в Запорожье для эвакуированных украинцев из Мариуполя

Как Фонд Рината Ахметова помогает мариупольцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для переселенцев из Мариуполя, которые сейчас находятся в Запорожье, приехала еще одна партия продуктов Фонда Рината Ахметова.

Груз прибыл в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Это больше 1,2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макароны, пшеничная крупа, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

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Фонд Рината Ахметова уже передал для переселенцев из Мариуполя более 13 тысяч таких наборов.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов о Мариуполе

Украинский бизнесмен рассказал в интервью газете "Le Temps", гордящей своим заводом "Азовсталь", который стал символом сопротивления украинцев в этой войне.

По словам владельца "Азовстали", Мариуполь был и будет украинским, Ахметов верит в то, что военным удастся отстоять город и русские военные понесут наказание.

По мнению Ахметова, такие преступления нельзя прощать, и Мариуполь стал глубочайшей трагедией и катастрофой.

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"Сегодня" также писали, какую гуманитарную помощь получили киевляне, и рассказывали, какая звезда стала послом музея "Голоса Мирных".