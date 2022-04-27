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СЬОГОДНІ Новини Life

Маріупольці отримають допомогу у Запоріжжі – що їм передадуть

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 12:41
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Розповідаємо, що привезли у Запоріжжя для евакуйованих українців з Маріуполя
Як Фонд Ріната Ахметова допомагає маріупольцям
Як Фонд Ріната Ахметова допомагає маріупольцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Для переселенців з Маріуполя, які зараз перебувають у Запоріжжі, приїхала ще одна партія продуктів від Фонду Ріната Ахметова.

Вантаж прибув до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Це понад 1,2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макарони, пшенична крупа, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

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Загалом Фонд Ріната Ахметова вже передав для переселенців із Маріуполя понад 13 тисяч таких наборів.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов про Маріуполь

Український бізнесмен розповів в інтерв'ю газеті "Le Temps", що пишається своїм заводом "Азовсталь", який став символом опору українців у цій війні.

За словами власника "Азовсталі", Маріуполь був і буде українським, Ахметов вірить в те, що військовим вдастся відстояти місто і російскі військові понесуть покарання.

На думку Ахметова, такі злочини не можно пробачати і Маріуполь став найглибшою трагедією та катастрофою.

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"Сьогодні" також писали, яку гуманітарну допомогу отримали кияни, і розповідали, яка зірка стала амбасадором музею "Голоси Мирних".

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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