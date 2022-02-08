Инновационная терапия COVID-19 – препарат есть, когда ждать лекарство в Украине

Пока украинцы из групп риска тяжело болеют ковидом и умирают от осложнений, в других странах таких пациентов успешно лечат. Что это за терапия – в материале

Инновационная терапия COVID-19 эффективным препаратом уже используется в мире, но лекарства пока нет в Украине / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе (с 22 по 28 января) в Украине от коронавируса умерли 889 человек, а новых случаев заболевания – более 160 тысяч. Это, на минуточку, население целого районного города – например, даже в столице Закарпатья, Ужгороде, живет немного меньше людей.

Есть ли возможность не допускать такого количества смертей и осложнений и быстро, а главное – эффективно лечить коронавирусную инфекцию? Давайте разбираться.

Что происходит в Украине: чем лечат больных ковидом

Первый день февраля начался с 35 тысяч новых случаев заболевания ковидом, сообщает Минздрав Украины. К началу пандемии, в среднем, насчитывалось около 24-25 тысяч обращений в скорую, сейчас их – более 45 тысяч в день. Увеличение количества вызовов связано с началом новой волны COVID-19.

В Украине используют препарат противовирусный препарат Ремдесивир, однако ВООЗ не рекомендует его применять у пациентов с COVID-19 / Фото: unsplash.com

Алгоритм лечения пациентов, у которых диагностировали ковид: например, при среднетяжелом течении ковида рекомендуют применять Ремдесивир – противовирусный препарат. Однако ВООЗ (Всемирная организация здравоохранения) не рекомендует применять Ремдесивир у пациентов с COVID-19.

Потому как не доказано, что он улучшает показатели выживаемости и другие результаты лечения этих пациентов. Есть ли альтернатива? Есть, одним из наиболее перспективных направлений терапии COVID-19 стало использование препарата Регданвимаб.

Регданвимаб – почему именно его используют против COVID-19?

За более чем 2 года со дня начала пандемии COVID-19 ее так и не удалось усмирить. В связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2, эффективность вакцинации существенно снизилась. Сейчас в большинстве стран, в том числе и Украине, мы наблюдаем бурный рост заболеваемости, вызванный новым штаммом, "Омикроном".

Поскольку эффективные противовирусные препараты так и не были созданы, одним из наиболее перспективных направлений терапии стало применение mAbs, которые блокируют связывание SARS-CoV-2 с рецептором ACE2. Медики говорят, это препятствует попаданию вируса в клетку-мишень (то есть поражаемую клетку) и останавливает его репликацию, то есть внутриклеточное размножение. Соответственно, уменьшает вирусную нагрузку. Как раз таким препаратом является Регданвимаб, и эффективность его уже доказана.

Для успешной терапии в Южной Корее и Европе используют Регданвимаб: препарат прошел авторизацию ЭМА, на очереди – США и Великобритания / Фото: freepik.com

В сентябре 2021 года этот препарат был полностью одобрен в Республике Корея для лечения COVID-19 у пациентов старше 50 лет, которые имеют по крайней мере один фактор риска тяжелого течения ковида и смертности от осложнений. Риск в данных случаях – это ожирение, хронические сердечно-сосудистые, легочные, почечные, печеночные болезни, диабет и применение иммуносупрессоров. Причем, препарат рекомендован таким пациентам даже при умеренных симптомах инфекции.

При чем здесь Корея и Украина? При том, что и в Корее, и в Украине уровень вакцинации против COVID-19, в сравнении с другими странами, довольно низкий. Но в отличие от Украины, корейское здравоохранение контролирует и уменьшает прогрессирование тяжелой фазы ковида, а также смертность людей за счет применения препарата Регданвимаба.

И в Корее, и в Украине уровень вакцинации против COVID-19, в сравнении с другими странами, довольно низкий. / Фото: Коллаж: Сегодня

Так, по состоянию на ноябрь 2021 года курс терапии Регданвимабом получили более 21366 пациентов в 127 больницах Республики Корея. Помимо Кореи, препарат прошел авторизацию ЭМА (Европейского агентства лекарственных средств). Препарат одобрен ведомством в ноябре этого года.

Кстати, ЭМА сообщило, что препарат можно применять пациентам от 12 лет, которые не нуждаются в кислородной терапии, но имеют высокий риск утяжеления течения COVID-19. Сейчас разрешение на клиническое применение Регданвимаба рассматривают регуляторные органы США, Великобритании, Канады и Австралии. Но, к сожалению, не Украины.

ЭМА также не отрицает, что пациенты с ковидом, помимо Регданвимаба, могут получать комбинацию других препаратов в соответствии с национальными рекомендациями. Но в чем же преимущество именно Регданвимаба? В том, что принцип действия препарата существенно отличает его от других противовирусных средств для лечения коронавируса.

И все же, как работает Регданвимаб при терапии COVID-19?

Итак, Регданвимаб – рекомбинантное средство с mAb IgG1, связывающееся с эпитопом RBD S-гликопротеина SARS-CoV-2, что препятствует взаимодействию с клеточным рецептором АСЕ2. В итоге блокада соединения рецепторов RBD и АСЕ2 предотвращает проникновение вируса через мембрану клетки-мишени и предотвращает его репликацию. Звучит сложно, не так ли?

Если объяснить принцип действия препарата более простыми словами, то mAbs – это моноклональные антитела, которые содержатся в Регданвимабе. Они блокируют связывание вируса SARS-Cov2 с рецепторами мембранных белков (ACE2). В итоге вирус не может "вырваться" через мембраны уже пораженных им клеток, а также он перестает размножаться.

Результаты глобальных клинических испытаний препарата Регданвимаб были представлены еще в июле прошлого года / Фото: unsplash.com

Вообще сам принцип не новый, моноклональные антитела начали применять в медицине еще в 70-х годах прошлого века. Но метод использовался в основном для лечения онкологических заболеваний. Сейчас же в связи с развитием биотехнологий, сфера применения mAbs значительно расширилась и включает в себя лечение ряда инфекционных заболеваний. Так, создание mAbs против SARS-CoV-2 позволило найти и использовать инновационные методики в противовирусной терапии.

Результаты глобальных клинических испытаний препарата Регданвимаб были представлены еще в июле прошлого года на 31-м Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID). Лечение COVID-19 этим препаратом оказалось эффективным в снижении заболеваемости тяжелыми случаями вируса на 70% у всех пациентов.

Терапия COVID-19 препаратом Регданвимаб имеет и другие преимущества как для самих заболевших, так и для медиков, а именно:

уменьшает скорость прогрессирования болезни к тяжелой фазе и дает лучший результат выздоровления у пациентов с высоким риском смертности и пожилых пациентов

сокращает время до клинического выздоровления

позволяет снять нагрузку из бюджета здравоохранения за счет снижения количества пациентов для интенсивной терапии и госпитализации

эффективен против вариантов штамма "Delta", который наиболее агрессивен.

Осенью 2021 года европейский Комитет по вопросам лекарственных средств для использования человеком (CHMP) EMA заключил, что польза Регданвимаба преобладает над рисками его применения по одобренным показаниям.

Насколько Регданвимаб безопасен при лечении COVID-19

Итак, понятно, что Регданвимаб – современная эффективаня биотехнологическая разработка для лечения ковида. Исследования показывают, что препарат в любой дозе (40 и 80 мг/кг) уменьшает количество госпитализаций и смертность от коронавируса.

Что касается проверки его безопасности и эффективности, данные были озвучены относительно применения Регданвимаба у амбулаторных пациентов с легкой и средней тяжестью течения COVID-19 в Реестре клинических испытаний ЕС. У тех пациентов, кто принимал Регданвимаб в течение 7 дней от времени появления симптомов, риск госпитализации снизился на 72%, в отличие от пациентов, которые принимали плацебо.

При терапии ковида именно препаратом Регданвимаб выздоровление происходит быстрее / Фото: freepik.com

Смертность при тяжелом течении ковида у пациентов, которые принимали плацебо была на уровне 11,1%, а у тех, кого лечили Регданвимабом, всего лишь 3,1%. Сократилось и время выздоровления, а также у пациентов с пневмонией при лечении этим препаратом прогрессирование болезни не наблюдалось.

Какой же напрашивается вывод? Такой, что в мире уже существует препарат, который выгодно отличает Регданвимаб из числа других медикаментов, содержащих mAbs. И для пациентов, у которых риск тяжелого течения COVID-19 высок, препарат станет настоящим спасением. Европа уже одобрила Регданвимаб, остается надеяться, что вскоре это средство лечения COVID-19 появится и в арсенале украинских медиков.

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