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Лікарня на Донеччині отримала 37 тисяч одиниць медикаментів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 травня, 11:10
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Розповідаємо, як Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати українцям під час війни
Гуманітарна допомога продовжує прибувати в українські регіони
Гуманітарна допомога продовжує прибувати в українські регіони / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З перших днів повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова направив усі зусилля на гуманітарну допомогу країні – зокрема, на забезпечення державної системи охорони здоров'я України необхідними медикаментами. Днями лікарня у Краматорську отримала 37 тисяч одиниць медикаментів від Фонду, адже місто, розташоване усього за 40 кілометрів від активних бойових дій, як ніколи потребує допомоги.

Про ситуацію у прифронтовому місті, допомогу від Фонду Ріната Ахметова та про те, як функціонує лікарня в умовах воєнного стану, розповів Олексій Коваленко, генеральний директор КНП "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради.

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"Наш медичний заклад – це багатопрофільна лікарня, і ми намагаємось навіть зараз, коли багато людей за різних причин були змушені евакуюватися, працювати на повну силу. Наразі у нас функціонує й травматологія, неврологія, хірургічне відділення тощо", — розповів лікар.

Попри те, що за 40 кілометрів йдуть бої, постійно чути вибухи, до міста залітають ракети, персонал сумлінно виконує свої обов’язки. У лікарню привозять багато поранених – як цивільних, так і військових, лікування яких потребує стабільної наявності медикаментів. Коваленко зауважив, що наразі лікарня не має значних труднощів з логістикою медичних препаратів.

"Ми відчуваємо руку допомоги від багатьох організацій. Зокрема, від Фонду Ріната Ахметова, який підтримував нас ще у період активної фази пандемії COVID-19. Очікуємо підтримку й надалі. Військові виконують свою роботу, ми – свою, Фонд Ріната Ахметова, відповідно, також виконує свою. Разом ми обов’язково переможемо", – підкреслив Коваленко.

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Зазначимо, що від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і 63 тисячі гемоконтейнерів для донорів крові.

Перелік медикаментів визначено у координації з Міністерством охорони здоров'я України. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Музей пам'яті "Голоси Мирних"

Раніше ми розповідали, що український журналіст і ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов став амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних".

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Він закликав українців ділитися своїми історіями про війну, щоб кожна з них була почута та задокументована.

Онлай-музей "Голоси Мирних" був створений Фондом Ріната Ахметова. Музей займається збиранням свідчень цивільного населення про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

Раніше ми розповідали, яку гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова отримали кияни, і писали про гуманітарні вантажі на схід України.

Андрій Галицький
Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Більше статей автора
Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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