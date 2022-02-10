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Арут Фарго: "Хочу открыть свою студию в Лос-Анджелесе"

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10 февраля, 17:17
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Арут Фарго рассказал о своем творчестве и планах, а также о тенденциях в музыкальном шоу-бизнесе и как на этом рынке сказалась пандемия

Арут Фарго (Arut Fargo), который пишет музыку американским звездам rnb и уже как продюсер активно развивает собственные проекты, в эксклюзивном интервью рассказал, почему 2021 год стал настоящим прорывом в его творчестве, отметил последние тенденции своего сектора шоу-бизнеса и признался, кем видит себя через 5 лет.

- Арут, на постсоветском пространстве существует особенность в музыкальном бизнесе, когда менеджера называют продюсером, а аранжировщика – саунд-продюсером. Правильно ли это?

- Когда только начинал заниматься музыкой, слушал The Neptunes, G-Unit. В начале нулевых это было популярно. И для меня было очевидно, что продюсер – это тот, кто делает музыку. Потому что в хип-хопе всегда в скобках пишется prod by. Это как раз люди, которые делали саунд, звук, аранжировку. Позже, с возрастом, я начал замечать, что у нас продюсер – это просто агент, который ведет дела, занимается организационными вопросами и так далее. Это было удивительно. Не могу сказать, что на Западе правильно, а у нас неправильно. Но раз уж это западные слова, то, наверное, лучше их использовать в правильном смысле.

- Как оцените для себя в творческом отношении минувший год? Чем гордитесь, а где, считаете, немного недоработали?

- В 2021 году произошел коренной перелом в моей карьере. Если до этого писал треки для других проектов или делал аранжировки на заказ, то в прошлом году запустил несколько собственных проектов. И мне нравится, как они идут. Это совсем другие уровни реализации. В первую очередь, это группа "Дорогой дневник". Также это артист в RNB жанре ERIAN и Вова Чарыев, который делает больше лирику. Также в прошлом году появились и хорошие треки, которые вышли у больших имен.

Я законнектился с Константином Меладзе, очень интеллигентным и тактичным человеком. Было одно удовольствие с ним работать в студии. Мы сделали аранжировку для Валерия Меладзе, для песни, которая будет саундтреком к фильму, который в 2022 году выйдет на большие экраны.

Также ко мне приходили очень популярные тиктокеры, например, Валя Карнавал. Мы сделали песню "Глупенькая девочка", которая попала в чарты и хорошо себя показала. Кроме того, мы сделали песню для Оли Бузовой с забавной игрой слов. Отмечу несколько работ для Vogue, GQ и оформление Youtube-канала Нади Стрелец. И еще несколько песен для Ольги Серябкиной, которые мне нравятся. Например, "Синий цвет твоей любви". Это классический хаус, такую музыку я сам бы слушал у себя в наушниках.

- Какой из собственных работ гордитесь больше всего? И, наоборот, вспомните работу, когда надеялись, что она взлетит, но этого не случилось.

- Главный мой кредит – это песня "Life" Zivert, к которой я написал основную мелодию. Изначально эта песня писалась не для Zivert, а для артиста ERIAN. Но он сказал, что для него это слишком попсово и он не готов такое петь. В итоге мелодия ушла к Юле. И уже команда Юли докрутила ее до того состояния, которое сейчас есть. Честно, когда мы выпускали песню, я в нее не верил. Но она стала огромным хитом, который слушают не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом.

Что касается наоборот проектов, которые не взлетели, – это песня "Дельфины", которую я сделал с Сабриной. Для меня бит и мелодия – это прям супер. Но опять же, здесь идет перекос в сторону стиля, который на постсоветском пространстве не всегда понимают. Поэтому песня прошла практически незамеченной. Но я до сих пор ею горжусь, и она до сих пор мне нравится. И меня абсолютно не смущает, что она "не зашла" народу. Потому что у меня и для народа есть классные работы. Это и продакшн песни "Любимый человек" Anivar, и много других. Поэтому в данном случае для меня важно удовлетворение своей работой больше даже, чем то, "зашла" она людям или "не зашла".

- Какие последние тенденции на вашем рынке можете отметить? Стали больше работать с блогерами и тиктокерами?

- Уже нет четкого разделения на блогеров, тиктокеров и артистов. Сейчас любой артист обязан быть блогером, активно вести социальные сети, постоянно снимать контент. Потому что его аудитория общается с ним именно через эти инструменты. Это и есть один из трендов.

Стал ли я больше работать с блогерами и тиктокерами? Да. Изначально у меня было очень много таких коммерческих клиентов, как блогеры и тиктокеры. Если взять список самых популярных блогеров, то, наверное, половина из них ко мне обращались, заказывали песни, записывались на студии.

- Как на вашем рынке сказалась пандемия?

- Своеобразно. Казалось бы, что в пандемию музыкальная индустрия вообще должна умереть. Но в виду того, что я работаю в первую очередь на студии, получилось, что все артисты, когда началась пандемия, резко вспомнили, что им нужно делать контент. Поэтому у меня было очень много заказов в пандемию. Например, песню "Пока ты без дел" Ольги Бузовой мы сделали именно во времена локдауна. Поэтому пандемия, с одной стороны, значительно сократила живые выступления, но с другой стороны – усилила студийную работу. Ну и стриминг, конечно, в пандемию стал особо важен. Если тебя слушают тысяча человек, которые приходят на концерты, то в первую очередь доходом будут концерты. Но когда нет концертов, нужно делать что-то, что слушают очень много людей, чтобы вообще выживать. Поэтому стриминг приобрел колоссальное значение.

- Когда поняли, что будете работать в шоу-бизнесе? Был момент, когда поняли, "вау, это – мое"?

- Мои родители отдали меня в музыкальную школу просто потому что у меня был слух. Я поначалу не планировал заниматься музыкой. Но отец настолько много слушал в машине Майкла Джексона и другую качественную музыку, что я волей-неволей влюблялся в нее. Позже создал свою группу в школе, которая исполняла фанк и другие черные стили музыки. Будучи пианистом, я решил начать делать биты. Сначала казалось, что раз я умею классно играть на пианино и извлекать мелодию из инструмента, то для меня будет элементарной задачей сделать биты на трех нотах, которые делали тогда G-Unit, Скотт Сторч и другие ребята. Но не тут то было. Понял, что даже не так важно уметь играть на инструменте, как иметь виденье, вкус и натренированные уши в подборе ударных звуков и басов. Именно тогда с инструмента перешел в компьютер и начал разбираться, анализировать, как мне сделать звук лучше. С тех пор постоянно анализирую, стараюсь себя все время как-то прокачать. То есть, работаю в шоу-бизнесе.

Момент "вау, это мое" был, наверное, когда выступали с группой и на нашем выступлении было много людей, которые активно подпевали наши песни. Я понимал, что это круто. Но тем не менее не пошел по сценарной истории. Было время, когда гастролировал по разным городам и весям, и это была не суперкомфортная история для меня. Я более интровертный человек, поэтому мне гораздо комфортнее работать в студии и сочинять что-то в своем пространстве.

- У вас был опыт работы с англоязычными исполнителями. Удивились, когда поступило предложение о сотрудничестве? Надеетесь его продолжить?

- То утро, когда я прочитал сообщение, что наш бит хочет использовать Miguel в своем треке, стало поворотным для меня. Потому что до этого казалось, что все, что на Западе – это недосягаемо. И то, что мы тут делаем – это для них не уровень. Но в тот момент я понял, что мы способны делать действительно качественный контент для хороших западных артистов. На радостях зарекся, что, во-первых, возьму себе Chevrolet Camaro, машину, которую я всегда хотел. Во-вторых, решил, что буду двигаться в этом направлении и постараюсь больше сотрудничать с американцами. Мне очень понравилось, что в итоге получилось из того, что мы сделали. И когда я слушаю песню Miguel, я доволен собой.

Как все было? Я был в Лос-Анджелесе и познакомился там с Алексеем Савченко, он крутой саунд-инженер, битмейкер, работал с такими артистами, как Келли Роуленд, SAINt JHN. Просто показывал ему, что делаю. На какую-то из моих зарисовок он набросил ударки, о чем мы благополучно забыли. А потом через месяца два он мне пишет, что Miguel хочет использовать эту идею в своем треке. Вот так все и произошло. По сути это случайность на случайности. Но, как говорится, если есть намерение и путь, то все случайности выстраиваются вокруг этого пути.

- С кем хотел бы сотрудничать из мировых звезд? Если встретили бы Хоттабыча, какие бы три желания загадали?

- Я хотел бы посотрудничать с Фарреллом Уильямсом – это человек, который для меня суперавторитет. Также сейчас хотел бы сделать что-то совместно с такими артистами, как Doja Cat, Dua Lipa, Drake.

Насчет трех желаний, загадал, чтобы у всех детей было счастливое детство. И чтобы было меньше болезней и пандемий. Ну а третье – чтобы всякие порочные желания меня не терзали. Чтобы от всех семи грехов, которые есть, я был свободен.

- Кем себя видите через 5 лет?

- Профессионалом на мировом уровне. Надеюсь, что в Лос-Анджелесе, главном музыкальном городе мира, работающим на своей студии с большими артистами, крутыми и талантливыми, у которых классный голос, тембр, которым ты сделаешь продакшн, а они его еще и усилят своим голосом, вывезут на новый уровень. Вижу себя человеком, который бывает в чартах и преследует свое видение, у которого есть четкое понимание того, что круто, а что нет. Но в целом, чтобы нравилось мне и нравилось людям, которые со мной это делают. И уже потом, чтобы нравилось большим массам.

Владислава Розенко

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