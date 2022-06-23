Украина может помочь ЕС избавиться от энергетической зависимости от России: в ДТЭК объяснили как

Украинская электроэнергия станет спасительным кругом для стран Европы

Европа может спокойно отказаться от ресурсов из РФ, ведь есть альтернатива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экспорт электроэнергии из Украины поможет Европейскому Союзу избавиться от энергетической зависимости от России.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в Брюсселе на форуме Power Summit 2022.

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"Сейчас самый актуальный вопрос – как избавиться от зависимости от российских энергоносителей и как Европе оторваться от такого ненадежного партнера. Украина является частью этого решения" , – отметил глава ДТЭК.

Тимченко подчеркнул, что у Украины есть огромные возможности для развития возобновляемых источников, которые могли бы экспортироваться в ЕС, что полностью соответствует политике ЕС относительно чистой энергии и декарбонизации.

"Геополитический мировой порядок изменился 24 февраля, что стало концом европейской энергетической наивности. Я считаю, что теперь все понимают, что было ошибкой считать геополитику и энергетику разными сферами. ЕС, Украина – мы все живем в новой реальности" , – добавил гендиректор компании.

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Напомним, 16 марта 2022 года Украина присоединилась к единой энергосети ЕС. По оценкам экспертов, в перспективе Украина может экспортировать в ЕС до 7,7 ГВт электроэнергии, что позволит заменить до 20 млрд кубометров российского газа.

В настоящее время экспорт электроэнергии в Европу осуществляет компания ДТЭК Рината Ахметова, обеспечивающая поступление в Украину валютной выручки.