Транспортная комиссия, подчиняющаяся президенту, станет инструментом давления на бизнес, – Омелян

Намерение президента контролировать регулятора отрасли усугубит критическую ситуацию на УЗ, считает Омелян

Владимир Омелян / Фото: Facebook

Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, подчинение ее президенту сделает инструментом давления на бизнес.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сообщает "Obozrevatel".

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"Я считаю, что это катастрофа, потому что тогда нивелируется вообще идея создания этого органа, который должен быть независим. Я понимаю, что у президента есть желание управлять всем. Но это желание завершится катастрофой для всего и у всех", – сказал Емельян.

Он напомнил, что сейчас ситуация на железной дороге критическая – компания получает миллиардные убытки, несмотря на то, что тарифы на перевозку постоянно повышаются. Кроме того, отсутствие инвестиций в ремонт инфраструктуры привело к замедлению движения по железной дороге и росту оборачиваемости вагонов, из-за чего УЗ теряет клиентов.

"Запланированные убытки 2021 года должны были достигать 8 млрд грн. И только благодаря повышению грузовых тарифов удалось нарисовать прибыль в 450 млн грн. Но мы понимаем, что это фактически вытащили деньги из карманов бизнеса и перевели в государственную компанию, которая производит коррупцию и неэффективность. Критика нарастает, бизнес теряет, оборачиваемость вагона растет. Никаких масштабных изменений и никакого финансирования под эти изменения не предусмотрено", - рассказал Омелян.

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По его мнению, намерение президента контролировать регулятора отрасли и в ручном режиме устанавливать тарифы еще больше усугубит ситуацию и усилит давление на бизнес, пользующийся услугами УЗ.

"Желание президента в ручном режиме самостоятельно устанавливать тарифы, я считаю, переходит любые границы... Фактически сейчас таким образом будет еще один инструмент давления на бизнес. То есть, условно, если президент будет считать нужным заблокировать либо конкретного предпринимателя, либо целые сектора железнодорожных перевозок, – он просто будет в ручном режиме устанавливать те тарифы, которые будут ставить на грань рентабельности, или вообще делать банкротами любую компанию, которая зависима от транспортных услуг "Укрзализныци", - пояснил Омелян.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.

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Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.