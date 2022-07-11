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SCM Ахметова будет требовать от России компенсации во всех международных и национальных инстанциях

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июля, 11:37
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Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров
Предприятия Рината Ахметова будут требовать от РФ компенсации за разрушенния из-за военной агрессии
Предприятия Рината Ахметова будут требовать от РФ компенсации за разрушенния из-за военной агрессии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM будут требовать от России компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях.

Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel сообщил владелец SCM Ринат Ахметов.

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"Мы однозначно предъявим иски к России — во всех международных и национальных инстанциях — и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", — сообщил бизнесмен.

Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.

"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", – добавил Ринат Ахметов.

Напомним, в конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

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