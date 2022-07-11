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SCM Ахметова вимагатиме від Росії компенсації у всіх міжнародних та національних інстанціях

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 липня, 11:37
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Підприємства SCM також намагаються припинити крадіжки Росією українських товарів
Підприємства Ріната Ахметова вимагатимуть від РФ компенсації за руйнування через військову агресію
Підприємства Ріната Ахметова вимагатимуть від РФ компенсації за руйнування через військову агресію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних та національних інстанціях.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив власник SCM Рінат Ахметов.

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"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії – у всіх міжнародних та національних інстанціях – і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", – повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити крадіжки Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі. Це грабіж та нахабне порушення міжнародного права", – додав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.

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