С заботой о людях и о природе: украинский чай получил международный экологический сертификат

Деятельность "Компании Май Украина" соответствует 10 принципам глобального договора и 17 целям устойчивого развития ООН

Компания "MAY-Ukraine" – один из лидеров чайного рынка Украины. За более чем 25 лет существования ее продукция – чай "Майский", "Curtis" и "Richard" – завоевала признание и любовь потребителей не только в нашей стране, но и в десятках других государств, куда она экспортируется. И неоднократно удостаивалась высших наград на международных конкурсах.

Компания "MAY-Ukraine" всегда заботилась об экологичности своей продукции. А в минувшем году она утвердила новую стратегию устойчивого развития – ESG. И уже получила официальный международный экосертификат "Зеленый журавлик". Впервые чай украинской торговой марки "Майский" признан экочаем.

Курс на устойчивое развитие

Стратегия устойчивого развития ESG была предложена ООН в 2005 году как проявление корпоративной социальной ответственности бизнеса перед природой и обществом. ESG расшифровывается как "Environmental, Social, and Corporate Governance", что значит "экология, социальная политика и корпоративное управление". Такая стратегия предполагает, что социально ответственные компании должны заботиться в первую очередь о том, чтобы их продукция и производственные процессы не наносили вреда здоровью человека и окружающей среде. Принимая стратегию развития ESG, бизнес может внести свой посильный вклад в восстановление экологического баланса на планете.

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Социальная ответственность сегодня – не пустой звук. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что современные потребители при выборе продукции придают большое значение имиджу и социальной позиции компании-производителя.

Например, исследование Purpose 2020 показало, что 61% потребителей поколения Z (люди, родившиеся в 1997-2012 годах – Gen Z, или "зуммеры") выбирают именно бренды с активной социальной позицией. А именно это поколение составляет 40% всех потребителей в мире. По данным Sustainable Brands, каждый второй "зуммер" говорит, что при покупке того или иного товара ориентируется на социальные ценности бренда. И вопросы экологии – одни из важнейших, на которые обращают внимание современные потребители. В целом социальная ответственность и забота об экологии сегодня являются ключевыми факторами для формирования отношения потребителей к бренду. Об этом заявили 56% участников опроса.

Компания "MAY-Ukraine" утвердила стратегию устойчивого развития в октябре 2021 года. Эта стратегия основана на 10 принципах глобального договора и 17 целях устойчивого развития ООН. А кроме того, эта стратегия полностью соответствует ценностям компании, которых она придерживается с момента образования: уважение к людям, сотрудничество с местными сообществами, инвестиции в будущие поколения и забота об окружающей среде.

Чай "Майский" удостоен "Зеленого журавлика"

Стратегия – это документ, на который ориентируются прежде всего сотрудники компании. А потребители судят о продукции в первую очередь по маркировке. При этом больше ориентируются на международные стандарты, поскольку в украинском законодательстве долгое время не было четких критериев экологичности и натуральности продукции.

/ Фото: Arfan Abdulazeez / unsplash

Отвечая на запросы времени и потребителей, "MAY-Ukraine" в рамках реализации стратегии устойчивого развития подала заявку на экосертификацию своей продукции. В ходе аудита проверялось, насколько чай ТМ "Майский" соответствует стандартам ДСТУ ISO 14024 – "Экологические маркирования и декларации". В частности, исследовалось, насколько отвечает действительности маркировка продукции как экологической. А также проверялась экологичность упаковки.

Компания успешно прошла аудит. Продукция ТМ "Майский" была признана соответствующей требованиям СОУ ОЭМ 08.002.03.077 "Чай и чайные напитки. Экологические критерии оценки жизненного цикла". Проверяющие засвидетельствовали: все, что написано на упаковках чая "Майский" относительно качества продукции и ее экологичности, соответствует действительности.

Сама упаковка также является полностью экологичной. Это значит, что она может быть полностью переработана, в ней не содержится никаких элементов, которые могут этому препятствовать и наносить вред окружающей среде.

Успешно пройдя сертификацию, компания "MAY-Ukraine" получила официальное право размещать на своей продукции ТМ "Майский" экологический знак "Зеленый журавлик". И теперь на упаковках чая "Майский" можно увидеть зеленый круг, в центре которого изображен росток, похожий на летящего журавля.

"Зеленый журавлик" – экологический сертификат, который выдается товарам или услугам, соответствующим ДСТУ ISO 14024-2002. Этот знак существует с 2002 года и свидетельствует о том, что продукция не наносит вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде. А также не содержит гормональных препаратов, антибиотиков, тяжелых металлов, пестицидов, нитратов, канцерогенов и других вредных и опасных веществ.

Маркировка "Зеленый журавлик" включена в Глобальную сеть экологической маркировки GEN и признается в 60 странах мира. Она является очень престижной. Поэтому почти 70% тех, кто хочет получить "Зеленого журавлика", не могут пройти процедуру сертификации с первого раза. Им приходится сначала выполнять рекомендации аудиторов по улучшению своей продукции. И такие усовершенствования могут занимать много месяцев, а то и лет.

Чай украинской торговой марки "Майский" получил знак соответствия мировым эконормам. Так что украинские потребители могут быть уверены, что этот чай – действительно безопасный и экологичный продукт. Его качество тщательно контролируется на всех этапах производства. А кроме того, покупая эту продукцию, мы поддерживаем социально ответственного производителя, который заботится о здоровье людей и сохранении окружающей среды.

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