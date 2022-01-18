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ПУМБ – лучший работодатель среди банков Украины и 12-й среди крупнейших компаний Украины – рейтинг Forbes

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18 января, 17:30
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ПУМБ занял 12-е место в независимом рейтинге Forbes Украина "50 лучших работодателей" среди крупнейших украинских компаний из разных сфер. Среди банков ПУМБ занимает первую позицию

Рейтинг "50 лучших работодателей" обнародован в январском номере издания Forbes Украина. Этот рейтинг ежегодно составляет издание Forbes в партнерстве с сайтом для поиска работы Work.ua. Напомним, что в прошлом году ПУМБ был на 13-й строчке. Среди 11 представленных банков в рейтинге ПУМБ – лидер.

Рейтинг работодателей составлен на основе анкет, анонимно заполняемых работниками украинских компаний, имеющих годовой оборот более 4 млрд грн, а количество их работников превышает 1 тыс. Всего было получено почти 26 000 анкет. Также при формировании рейтинга принимались во внимание оценки экспертов рынка труда и информация из открытых источников.

Общая оценка работодателя состоит из 23 показателей, объединенных в восемь критериев. Среди них – лояльность (20%), вознаграждение (20%), условия труда (20%), социальный пакет (10%), информационная открытость (10%), возможности для развития (5%), ощущение защиты (5%) и другие факторы (10%).

Сотрудники и независимые эксперты высоко оценили отношение к сотрудникам ПУМБ, человекоцентричность и инновационные подходы в работе с персоналом. В этом году из 100 возможных баллов ПУМБ получил 79.

"В течение года мы реализуем разные проекты для сотрудников. Это как учебные и профессиональные мероприятия, так и программы по улучшению физического и ментального здоровья. В фокусе внимания нашего банка – человек и, как показывает практика, это оказывает положительное влияние на эффективность работы наших сотрудников и на показатели бизнеса в целом, – отметила Татьяна Костюченко, заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ. – Очень приятно, что ПУМБ уже второй год занимает высокие позиции в рейтинге работодателей Украины. Это свидетельствует о том, что мы на верном пути".

Для сотрудников головного офиса в 2021 году стал стабильным гибридный формат работы, позволяющий более эффективно планировать личное время и достигать баланса робота-життя. У работников сети появился улучшенный социальный пакет. А с начала 2022 года ко всем работникам банка, прошедшим испытательный срок, применяется программа добровольного медицинского страхования. Большинство сотрудников получили расширение карьерных возможностей, так как территориальный признак специалистов не существуют ограничением для работы.

В связи с тройбизацией (переходом на работу в Agile-трайбах) коллеги попробовали себя в новых ролях, у них появились новые карьерные возможности, интересные проекты, гибкая методология работы и возможность гибко строить кар' #39;еру. Сотрудники получили возможность воспользоваться услугами психолога и коуча (сервис психологической поддержки). В обучении банк фокусируется на личностном развитии сотрудников: проводятся тренинги, вебинары, направленные на поиск гармонии и баланса. В этом году планируется возродить офлайн- проект Happy Office (культурные лекции, выездные экскурсии и т. д.).

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