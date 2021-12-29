"Ресурсный" закон несправедлив в сфере ренты на руду, вопреки всем заявлениям власти – эксперт

Прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности украинских поставщиков руды на внешние рынки, считает Александр Каленков

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Принятый Верховной Радой законопроект №5600 – "очень неприятный тренд" на усиление фискального и регуляторного давления на бизнес, причем не только для металлургии, но и для всей промышленности и экономики страны, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью GMK-center. Он отметил, что вопреки обещаниям власти, в законе нет справедливого налогообложения для добытчиков руды, так как для марганцевых руд ренту не повысили, сообщает "Гордон".

"Закон №5600 – это удар, в том числе по нашей отрасли, который был наспех прикрыт лживыми заявлениями о том, что власть, мол, наводит порядок, делает систему более справедливой. Но где эта декларируемая справедливость, если сейчас добытчики железной руды, например, будут платить намного больше, чем добытчики марганцевой руды? Поправку о повышении ренты для марганцевых руд, напомню, убрали из законопроекта в последний момент перед финальным голосованием", – подчеркнул Каленков.

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По его словам, прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности украинских поставщиков руды на внешние рынки: база налогообложения по железной руде стала выше, чем в других странах, так как из индексной цены не вычитается логистика, а ставки самые высокие, с применением прогрессивной шкалы.

"Учитывая низкое качество извлекаемой из украинских недр руды и сложные условия залегания, наша себестоимость и так была в 2,5–3 раза выше, чем у основных производителей из Австралии, Бразилии и Южной Африки. При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы. В той же России, с которой мы конкурируем на европейском континенте, значительно более выгодные условия налогообложения, в разы меньшие затраты на энергоносители и затраты на тонну/километр", – рассказал эксперт.

Он убежден, что законопроект №5600 и в отношении ренты, и других платежей разбалансировал налоговую систему и сделал ее менее конкурентной.

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"Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что было анонсировано предпоследним премьер-министром: весь Налоговый кодекс Украины должен быть пересмотрен и написан с участием экспертов, чтобы в результате получился нормальный, сбалансированный документ", – резюмировал Каленков.

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.).

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту.