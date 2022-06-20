Работа под обстрелами: энергетики ежедневно возвращают свет жителям Донецкой области

Энергетикам с каждым днем становится труднее восстанавливать электроснабжение, поскольку они не могут заменить провода, поэтому вынуждены просто их чинить

В ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК ежедневно возобновляют электроснабжение в районах боевых действий Донецкой области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"В Донецкой области это уже не исключение, а правило. В тех районах, где идут активные боевые действия – это Покровский район, Краматорский, Бахмутовский. Мы выезжаем на восстановление линий каждый день. И линии чиним 2-3, 4-5 раз", – сказал он.

Сахарук отметил, что с каждым днем становится труднее восстанавливать электроснабжение, поскольку энергетики не могут заменить провода, и вынуждены каждый раз их просто чинить, поэтому после войны ДТЭК будет повышать надежность электроснабжения.

"Бригады энергетиков, вместе с саперами и военными, выходят на то, чтобы делать и чинить линии. И в этом случае наши войска, скажем так, обеспечивают прекращение боевых действий, а с другой стороны – нет. Поэтому риск постоянен", – подчеркнул он.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Также за прошедшие сутки энергетики вернули свет для 6 тыс. домов в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Раньше мы рассказывали о бесплатную электроэнергию для медиков и военных. Также мы писали, что энергетики в мае вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.