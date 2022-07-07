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Продукты для переселенцев Березанщины: Фонд Рината Ахметова и ДТЭК ВИЭ доставили очередную гуманитарную помощь

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 июля, 12:21
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Переселенцы получат более 2,2 тысячи наборов с самыми необходимыми продуктами длительного хранения
В Николаевскую область доставлена очередная партия гуманитарной помощи
В Николаевскую область доставлена очередная партия гуманитарной помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК ВИЭ передали в Николаевскую область еще один груз с гуманитарной помощью. Более 2,2 тысячи продуктовых наборов получат переселенцы, которые поселились на территории Березанской общины.

"В настоящее время в Березанском поселковом совете проживают более 2 тысяч переселенцев, и все они нуждаются в помощи, ведь многие из них потеряли дом и работу. Мы очень благодарны нашему надежному партнеру ДТЭК ВИЭ и Фонду Рината Ахметова за то, что постоянно помогают нам остро необходимыми товарами. Продуктовые наборы уже начали раздавать в селах", – отметил Валерий Хомицкий, березанский поселковый голова.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

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  • макаронные изделия;
  • сахар;
  • мука;
  • соль;
  • крупа;
  • консервированная фасоль;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

Напомним, что это уже не первая совместная инициатива Фонда Рината Ахметова и ДТЭК ВИЭ. Недавно продуктовые наборы получили внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Коблевской общине.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 9,5 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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