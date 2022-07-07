Продукти для переселенців Березанщини: Фонд Ріната Ахметова та ДТЕК ВДЕ доставили чергову гуманітарну допомогу

Переселенці отримають понад 2,2 тисячі наборів з найнеобхіднішими продуктами тривалого зберігання

До Миколаївської області доставлено чергову партію гуманітарної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК ВДЕ передали до Миколаївщини ще один вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 2,2 тисячі продуктових наборів отримають переселенці, які оселилися на території Березанської громади.

"Наразі в Березанській селищній раді проживають понад 2 тисячі переселенців, і всі вони потребують допомоги, адже багато хто з них втратив дім та роботу. Ми дуже вдячні нашому надійному партнеру ДТЕК ВДЕ та Фонду Ріната Ахметова за те, що постійно допомагають нам гостро необхідними товарами. Продуктові набори вже почали роздавати в селах", — зазначив Валерій Хоміцький, березанський селищний голова.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

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макаронні вироби;

цукор;

борошно;

сіль;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Нагадаємо, що це вже не перша спільна ініціатива Фонду Ріната Ахметова та ДТЕК ВДЕ. Нещодавно продуктові набори одержали внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися в Коблівській громаді.

Загалом Фонд Ріната Ахметова вже передав до Миколаївської області понад 9,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".