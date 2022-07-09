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Последствия критические? Как повлияет на экономику повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июля, 16:24
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Железнодорожные тарифы повысили предварительно на 70%
Такие действия усугубят разрушение экономики в Украине
Такие действия усугубят разрушение экономики в Украине / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Непродуманные шаги в области финансов и логистики могут создать дополнительные риски для ферросплавов.

Об этом заявила исполнительный директор по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo Ярославна Блонская.

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"Если анализировать нынешнюю ситуацию комплексно, можем отметить, что состоявшееся 01.07.2022 повышение железнодорожного тарифа на 70%, увеличение цен на энергоносители, запчасти и другие материалы и другие факторы привели к значительному увеличению себестоимости нашей продукции", – констатировала Блонская.

Она отметила: компания пытается решить вопрос с логистикой, но в любом случае это приводит к удорожанию логистической составляющей. Экспортерам крайне сложно сохранять объемы в условиях лимитированных пропускных возможностей.

"За последние 4 месяца мы значительно изменили наши логистические маршруты. Мы вынуждены были в короткое время найти решение о переадресации 60% продукции, ранее экспортировавшейся через порты Черного моря. Но сегодня имеем средний вагонооборот минимум 20-24 дня (доходит до 50-60). дней) против 11 дней в начале года", – подчеркнула Блонская.

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Она подчеркнула: ГМК нуждается в поддержке государства в решении вопроса логистики для увеличения объемов и выхода на полную мощность, ведь на фоне прогнозов международных экспертов о ускорении роста объемов добычи железной руды в мире в 2022-2026 годах потери позиций на рынке украинскими добывающими предприятиями могут стать невозвратными.

"Государство стабильно получало от предприятий ГМК поступления в виде налога на прибыль, рентной платы и других налогов: все горно-обогатительные комбинаты входят в топ-100 налогоплательщиков и по итогам 2021 года уплатили около $2,5 млрд налогов" , – напомнила Блонска.

Она подчеркнула, что неосторожные и непродуманные шаги в сфере финансов и логистики могут спровоцировать дополнительные риски для отрасли, привести к критическим последствиям в масштабах всей страны.

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Как известно, "Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов всех классов на 70%. Против этого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация: там подчеркнули, что компания-государственный монополист не может перекладывать на бизнес все свои проблемы, ведь он тоже пострадал от войны.

Напомним, на днях в Арселор Митал Кривой Рог сообщили о сокращении производства и снижении на треть зарплат работников. Причина – проблемы с логистикой, которые делают невозможным работу предприятия в нормальном режиме.

Накануне компания Метинвест также сообщила об остановке своих ГОКов и сокращении производства на заводе Каметсталь по тем же причинам.

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