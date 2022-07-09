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Наслідки критичні? Як вплине на економіку підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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9 липня, 16:24
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Залізничні тарифи підвищили попередньо на 70%
Такі дії посилять руйнацію економіки в Україні
Такі дії посилять руйнацію економіки в Україні / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть створити додаткові ризики для галузі феросплавів.

Про це заявила виконавча директорка з маркетингу в Європі та зовнішніх зв'язків Ferrexpo Ярославна Блонська.

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"Якщо аналізувати нинішню ситуацію комплексно, можемо зазначити, що підвищення залізничного тарифу на 70%, яке відбулося 01.07.2022, збільшення цін на енергоносії, запчастини та інші матеріали та інші фактори призвели до значного збільшення собівартості нашої продукції", – констатувала Блонська.

Вона зазначила: компанія намагається вирішити питання з логістикою, але у будь-якому випадку це призводить до здорожчання логістичної складової. Експортерам вкрай складно зберігати обсяги за умов лімітованих пропускних можливостей.

"За останні 4 місяці ми значно змінили наші логістичні маршрути. Ми вимушені були в короткий час знайти рішення щодо переадресації 60% продукції, яка раніше експортувалася через порти Чорного моря. Але сьогодні маємо середній вагонообіг мінімум 20-24 дні (доходить до 50-60 днів) проти 11 днів на початку року", – підкреслила Блонська.

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Вона наголосила: ГМК потребує підтримки держави у вирішенні питання логістики для збільшення обсягів та виходу на повну потужність, адже на тлі прогнозів міжнародних експертів про пришвидшення зростання обсягів видобутку залізної руди в світі у 2022-2026 роках втрати позицій на ринку українськими добувними підприємствами можуть стати незворотними.

"Держава стабільно отримувала від підприємств ГМК надходження у вигляді податку на прибуток, рентної плати та інших податків: усі гірничо-збагачувальні комбінати входять до топ-100 платників податків і за підсумками 2021 року заплатили близько $2,5 млрд податків", – нагадала Блонська.

Вона підкреслила: необережні та непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть спровокувати додаткові ризики для галузі, призвести до критичних наслідків у масштабах усієї країни.

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Як відомо, Укрзалізниця підвищила тарифи на перевезення вантажів усіх класів на 70%. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація: там підкреслили, що компанія-державний монополіст не може перекладати на бізнес усі свої проблеми, адже він теж постраждав від війни.

Нагадаємо, днями в Арселор Мітал Кривий Ріг повідомили про скорочення виробництва та зниження на третину зарплат працівників. Причина – проблеми з логістикою, які унеможливлюють роботу підприємства у нормальному режимі.

Напередодні компанія Метінвест також повідомила про зупинку своїх ГОКів та скорочення виробництва на заводі Каметсталь з тих же причин.

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