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Попытка УЗ переложить все свои расходы на плечи перевозчиков приведет к уничтожению стратегических отраслей – Крипка

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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8 июля, 13:21
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Укрзализныця повысила тарифы на перевозку без переговоров с бизнесом, заявила Людмила Крипка
УЗ перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя, подчеркнула Людмила Крипка
УЗ перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя, подчеркнула Людмила Крипка / Фото: Интерфакс-Украина, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Укрзализныця приняла решение о повышении на 70% тарифов на перевозку грузов, не проведя реальные дискуссии с грузоотправителями, а также – представила неточные цифры о влиянии этого решения на экономику и состояние украинской промышленности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка на пресс-конференции.

"Реальной дискуссии между перевозчиком и грузоотправителем не было, нас просто поставили перед фактом. Когда УЗ объявила обсуждение поднятия тарифов на 70%, приказ об их поднятии уже был подписан. А из всех обоснований и законности повышения тарифов на 70% мы не услышали от компании, как она собирается сокращать свои расходы. Это дорога с односторонним движением, где УЗ просто перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя", – подчеркнула Крипка.

По ее словам, влияние повышения на себестоимость конечного продукта будет значительно выше, чем представила компания в своих расчетах.

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"Объясню на примере цемента. Они заложили в инфраструктурную составляющую только перевозку собственно цемента. При этом не учли перевозки сырья, которым для нас является известняк, и для нас оно подорожает на 55%. Кроме того, не учтены перевозки угля и наполнителей, не включено даже тарифное расстояние – а это все влияет на конечную стоимость продукции", – пояснила она.

Еще большую нагрузку, по ее словам, ожидает промышленность с августа, ведь УЗ собирается изменить расчет за использование вагонов.

"Если раньше плата снималась за фактическое пользование вагоном, то с августа плата будет взиматься за то, сколько времени он находится в пути. Учитывая, что УЗ имеет большую нагрузку и вагоны идут очень долго, мы понимаем, что этот вагон тоже будет находиться в дороге очень долго. И эта финансовая нагрузка опять же ляжет на наши плечи", – подчеркнула Крипка.

Она также отметила, что бизнес выступил с предложением правительству ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий на время военного положения и 6 после его завершения. Ведь государственные компании могут получить средства от международных партнеров, в то время как частные компании не получают никакой поддержки.

"Цемент – это стратегическое сырье для восстановления страны. И все, что мы делаем сейчас, мы закладываем в увеличение расходов по восстановлению Украины. Мы просто доведем до банкротства цементные предприятия и доведем до уничтожения стратегическую отрасль для восстановления", – резюмировала она.

Как известно, Министерство инфраструктуры согласовало для Укрзализныци повышение тарифов на грузовые перевозки сразу на 70% для всех классов грузов. Против этого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация, которая призвала власти не перекладывать проблемы Укрзализныци на плечи бизнеса, и так пострадавшего от войны, потеряв сырьевые базы и предприятия.

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В то же время руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась: кое-где грузы направляются к заказчикам в 10 раз дольше. Запланированное Укрзализныцей повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль.

Ранее металлургические гиганты Украины – "Метинвест", "АрселорМиталл Кривой Рог" и "Феррекспо" – объявили о сокращении производства и частичной приостановке предприятий из-за невозможности доставить продукцию к заказчикам: из-за узких пограничных переходов на границах скопились более 40 тысяч вагонов с украинской продукцией, а поезда идут к заказчикам по нескольку месяцев.

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