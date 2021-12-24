Отмена моратория на экспорт древесины оставит без сырья украинских производителей – ФРУ

В ФРУ считают, что необходимо сохранить временный запрет на экспорт древесины и ввести каскадный метод аукционов на продажу сырья

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Отмена моратория на экспорт древесины, предлагаемая народными депутатами, оставит без сырья украинских производителей и промышленников, которые будут поставлены в неравные условия по сравнению с более богатыми европейцами, об этом говорится в документе "Визия бизнеса по экологическим законодательным инициативам и политикам в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшения выбросов", который 22 декабря обнародовала Федерация работодателей Украины, сообщает "Гордон".

В ФРУ объяснили, что отмена запрета на экспорт древесины вызывает наибольшую волну сопротивления у украинского бизнеса, так как внутренние потребители древесины – деревообрабатывающие предприятия и граждане Украины – будут лишены возможности и доступа к относительно доступному на украинском рынке товару.

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"Украинские деревообрабатывающие предприятия будут поставлены в неравные условия с европейскими, поскольку ценовой сегмент украинского производителя намного ниже, да и покупательная способность украинских граждан в разы ниже граждан стран ЕС. Также пострадают промышленные предприятия, для которых древесина является вспомогательным сырьем в их производственном цикле, однако ее невозможно заменить аналогичным продуктом по свойствам", – отметили в ФРУ.

Взвешенной позицией, способной удовлетворить интересы украинского рынка, в федерации считают сохранение временного запрета на экспорт и одновременное введение каскадного метода аукционов на продажу сырья.

"Такой метод предполагает продажу всей древесины сначала для внутренних потребителей, а в дальнейших шагах аукциона – с возможностью экспорта. Победителям будут выдавать дополнительный документ – экспортный сертификат, который позволит вывозить в режиме экспорта древесину из Украины", – объяснили в ФРУ.

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При такой схеме на первом аукционе право покупки лесоматериалов будет принадлежать всем покупателям без исключения, но не будет выдаваться экспортный сертификат. Таким образом, победитель аукциона должен либо реализовать древесину внутри внутреннего рынка Украины, либо сделать продукт с добавленной стоимостью и экспортировать, отметили в организации.

"Если конкретный лот (древесина) не был продан или был продан не в полном объеме, то лот выставляется повторно, и тогда победителю выдается экспортный сертификат. Таким образом формируется "каскад". С помощью такого механизма будет в первую очередь обеспечена защита национального товаропроизводителя и потребителя, а в дальнейшем – удовлетворены интересы экспортеров", – резюмировали в ФРУ.

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

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Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.