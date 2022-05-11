Николаевщина получила еще 1,4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В целом Фонд уже передал жителям Николаевской области 5 тысяч наборов с продуктами питания

Гуманитарная помощь для жителей Николаевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарная ситуация в Николаевской области продолжает быть крайне сложной. Каждый день и каждую ночь жители региона страдают от обстрелов со стороны оккупанта. Без света и воды остаются 86 населенных пунктов области.

Для того чтобы помочь местным жителям, Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию продуктовых наборов в Николаевскую область. Это более 1,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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макаронные изделия;

мука;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В целом Фонд уже передал жителям Николаевской области 5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.