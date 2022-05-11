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Миколаївщина отримала ще 1,4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 травня, 15:32
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Загалом Фонд уже передав жителям Миколаївщини 5 тисяч наборів із продуктами харчування
Гуманітарна допомога для мешканців Миколаївської області
Гуманітарна допомога для мешканців Миколаївської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарна ситуація на Миколаївщині продовжує бути вкрай складною. Щодня та щоночі мешканці регіону потерпають від обстрілів із боку окупанта. Без світла та води залишаються 86 населених пунктів області.

Для того, щоб допомогти місцевим жителям, Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію продуктових наборів до Миколаївської області. Це понад 1,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • борошно;
  • цукор;
  • тушковане м‘ясо;
  • паштет;
  • печиво.

Загалом Фонд уже передав жителям Миколаївщини 5 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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