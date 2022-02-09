Муса Магомедов: "Война" власти с бизнесом разрушит экономику

Народный депутат Муса Магомедов: "Вот уже третий год подряд незаконному давлению подвергается крупный легальный бизнес"

Если вы думаете, что, когда Путин отступит, в украинскую экономику вернутся инвестиции, это не так. Не сомневаюсь, что с помощью международного сообщества Украина сможет добиться снижения напряженности и снятия с повестки дня угрозы российского военного вторжения. Но как победить внутреннего врага нашей экономики, который сидит в высоких кабинетах власти?

Для понимания ситуации приведу несколько цифр. С 2018 по 2021 годы количество проверок бизнеса контролирующими органами выросло со 139 тыс. до 254 тыс. Согласитесь, это совсем не согласуется с теми обещаниями, которые раздал Зеленский и его партия во время похода во власть. Еще одна показательная цифра – 10 млрд долл., именно на такую сумму бизнес вывел дивидендов из Украины в 2021 году. По сути, это рейтинг недоверия инвесторов к нашей экономике.

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Обратите внимание, что такой масштабный вывод денег произошел еще до возникновения угрозы российского военного вторжения. Необъявленная "война" украинской власти против украинского бизнеса лишает национальную экономику ресурсов для развития. Причем вот уже третий год подряд незаконному давлению подвергается крупный легальный бизнес. В 2020 году налоговые органы пытались оштрафовать и доначислить налоги таким компаниям, как "Интерпайп" (2 млрд грн), "Сильпо" (230 млн грн) и "АТБ" (108 млн грн). В 2021-м фискалы попытались "выбить" деньги из "Синево" (1 млрд грн) и "Новой почты" (326 млн грн). Все претензии налоговиков были признаны судами безосновательными и отменены.

Власть сделала выводы из поражения, но не такие, как подумал бизнес. В 2022 году фискальная агрессия против предпринимателей продолжилась с новой силой. На этот раз себе в помощь налоговые органы взяли СБУ и БЭБ, главной задачей которого власть называла аналитику, а не силовые акции против бизнеса. В январе беспределу со стороны всех перечисленных структур подверглась металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог". Ей заблокировали счета и потребовали доплатить в бюджет 2,2 млрд грн за якобы неправильно начисленную ренту на добычу железной руды. В феврале были проведены обыски на ГОКах, принадлежащих "Метинвесту", компания получила аналогичную претензию, но уже на 18 млрд грн.

Некомпетентность и наглость власти поражают. От "Арселора" и ГОКов требуют доплатить налоги со стоимости железорудного концентрата, который является готовой продукцией, хотя, согласно Налоговому кодексу, рудная рента платится исключительно со стоимости сырья, то есть железной руды. Более 20 судебных инстанций уже подтвердили правоту металлургов, тем не менее власть продолжает создавать препятствия нормальной работе компаний. Впрочем, акты беззакония, по всей видимости, совершаются выборочно. Например, фискалы и правоохранители по непонятным причинам "забыли" о существовании налогового долга компании "Укрнафта", которую контролирует лояльный к президенту олигарх Коломойский, на сумму 30 млрд грн. Речь идет о неуплаченной ренте на добычу нефти.

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"Война" власти с бизнесом медленно, но уверенно разрушает экономику. Власть так увлеклась налоговым рэкетом, что перестала обращать внимание на процветающую в Украине коррупцию, контрабанду, торговлю нелегальными нефтепродуктами, "скрутки" НДС и теневую аренду земли. Хочется, чтобы налоговики и те, кто их натравливает на бизнес, поняли, что они "рубят сук, на котором сидят". Заблокированные предприятия – это рост безработицы, снижение поступлений налогов в бюджеты всех уровней и, как результат, снижение рейтингов власти. Хочется также, чтобы те, кто стоит по разные стороны баррикады с предпринимателями, помнили, что присутствие в высоких кабинетах – явление временное. Когда-нибудь им придется ответить перед законом за весь творимый сегодня беспредел.