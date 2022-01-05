Кому, когда и при каких условиях придется использовать РРО/ПРРО

Простые и подробные ответы на сложные вопросы о фискализации расчетных операций для ФЛП

В новый 2022 год украинцы входят с новациями: с 1 января физические лица-предприниматели обязаны использовать регистраторы расчетных операций. Противниками введения кассовых аппаратов порождаются легенды и критика фискализации расчетных операций. Будто бы нововведение приведет к уничтожению малого и среднего бизнеса в стране. Однако на все сложные вопросы есть простые и подробные ответы. Так что давайте разбираться, кому и при каких условиях необходимо будет использовать РРО/ПРРО?

От введения РРО/ПРРО освобождаются плательщики единого налога I группы. Что же касается плательщиков единого налога II-IV групп, то им с 1 января 2022 г. придется применять РРО. Однако и здесь есть определенные исключения, четко обозначенные в постановлении КМУ.

Сельская местность и РРО

Протестные настроения украинцев относительно внедрения РРО во многом типичны. К примеру, в Швеции владельцы ресторанов и кафе в свое время тоже негативно отнеслись к идее регистрации расчетных операций. Свой отказ использовать РРО/ПРРО обосновывали отсутствием интернета. Однако проверки показали, что в 90% заведений есть Wi-Fi.

В украинских селах дела с интернетом обстоят пока не так хорошо. Поэтому для ФЛП, осуществляющих торговлю на территории сел, сделали исключение. Не применять РРО/ПРРО предприниматели могут в следующих условиях:

торговля ведется по территории села;

предприниматель не торгует подакцизными товарами;

предприниматель не осуществляет торговлю в интернете;

поселковый совет и совет объединенного территориального общества не принял решение об обязательном использовании регистраторов расчетных операций.

А для тех, кто в интернете зарабатывает?

Много вопросов у предпринимателей, торгующих в сети интернет. Здесь все просто: если клиент оплачивает покупку в безналичной форме, переводя средства на текущий счет ФЛП, кроме карточного, то РРО/ПРРО можно не применять. Проще говоря, если оплата прошла в формате IBAN, нет никаких вопросов. Все остальные способы оплаты, в том числе и посредством перевода денег на карту, подлежат обязательной регистрации.

Такая же ситуация и с торговлей посредством курьерских служб или служб доставки. Если покупатель производит стопроцентную предоплату товара в формате IBAN, то РРО/ПРРО можно не применять. Оплата товара иными способами предполагает выдачу фискального чека и применение регистратора, чек можно вложить в товар или отправить покупателю каким-либо другим удобным способом.

А при оплате частями?

Одной из причин внедрения РРО/ПРРО является желание защитить права потребителей. Довольно часто украинцы сталкиваются со следующей проблемой: товар оказывается некачественным и покупатель обращается в магазин с законным требованием замены или возврата. Но в магазине ему отвечают примерно следующее: "Извините, мы больше не сотрудничаем с этим ФЛП. Со всеми вопросами обращайтесь к нему".

Усердные поиски человека, которого потребитель и в глаза не видел, ничего не дают. Здесь может помочь только наличие фискального чека, этот документ гарантирует полную защиту прав потребителей.

Следовательно, даже если расчет за товар производится частями, то фискальный чек надо выдавать. К примеру, первую оплату клиент произвел в форме IBAN, в таком случае чек можно не выдавать, потому что операция и так считается расчетной. Последующая оплата была произведена в безналичной форме – перевод на платежную карту, здесь необходимо применить регистратор и выдать фискальный чек. И наконец третью оплату клиент произвел наличными, в таком случае снова применяется РРО/ПРРО и выдается фискальный чек.

Как быть с кучей дополнительной отчетности?

Больше всего мифов возникло вокруг усложнения отчетности ФЛП после введения РРО/ПРРО. Мол, теперь предприниматели обязаны будут вести учет товарных запасов. На самом же деле плательщики единого налога, которые не зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость, не обязаны вести учет товарных запасов или подтверждать происхождение товаров. Исключение из этой нормы составляют только продавцы бытовой техники, лекарственных средств и ювелирных изделий.

Более того, ПРРО значительно упрощает формирование Z-отчета, его можно будет сделать практически в один-два клика.

Кто возместит затраты на технику?

Чрезвычайно укоренились мифы о том, что предпринимателям придется потратить большую сумму денег на приобретение "железного" РРО, программного обеспечения и принтеров для печати чеков.

На самом же деле каждый предприниматель имеет возможность выбирать самостоятельно: или покупать "железное" РРО (традиционный кассовый аппарат), или использовать программные регистраторы расчетных операций (ПРРО). Последние можно скачать на компьютер, планшет или смартфон абсолютно бесплатно, без ежемесячной абонплаты или любых других сопутствующих расходов.

Что касается печати чеков, то и здесь полная свобода: если есть желание, чеки можно выдавать клиентам бумажные, если же такого желания нет – можно посылать чеки в электронном виде, не тратя средства на принтер и бумагу.

А для чего все это необходимо?

Первое – защита украинских потребителей. Второе – детенизация экономики. РРО не скажется существенно на ФЛП, и так работающих в белом секторе, более того, даже облегчит им жизнь и отношения с налоговой. А вот тем предпринимателям, которые недоплачивают налоги и нарушают правила честной конкуренции, придется выйти из тени. Это неизбежный процесс, ведь честная уплата налогов является основным условием развития не только образования, медицины, инфраструктуры, но и страны в целом.