Компания Метинвест доставила в больницы медикаменты и оборудование на 90 миллионов гривен

В частности, в Каменское по запросу медиков скорой помощи привезли четыре прибора для терапии ранений

В больницы доставлена гуманитарная помощь - медикаменты и оборудование / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровска и Каменского получили от "Метинвеста" медикаменты, расходные материалы и оборудование общей стоимостью около 80 млн гривен.

Так, на днях в Каменское приехала восьмая партия гуманитарного груза от "Метинвест": по запросу медиков скорой помощи привезли четыре специальных прибора для терапии ранений. А для того чтобы больницы получали то, что им действительно необходимо, "Метинвест" в координации со специалистами сферы охраны здоровья прорабатывает запрос медучреждений и определяет перечень необходимых препаратов.

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"Мы благодарны группе "Метинвест", которая сегодня помогает обеспечить госпитали необходимыми препаратами и инструментами для качественного лечения и скорейшего выздоровления наших пациентов", – отметил и.о. о. директора Криворожской городской больницы №17 Юрий Черновол.

Также в Украину поступают медицинские препараты и расходные материалы в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Сумма помощи медучреждениям уже составляет 238 тысяч евро: первую партию предоставили больницам Запорожья и Каменского, потому что эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий.

"Врачи наравне с военными круглосуточно спасают жизнь украинцев. Группа "Метинвест" вместе с акционерами Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским ведет масштабную работу по обеспечению медиков всем необходимым. Также мы начали помощь больницам в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", чтобы больше людей получили поддержку", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, с начала войны бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали уже более 2,4 млрд грн в поддержку Украины и украинцев. Значительную часть средств составляет гуманитарная помощь мирным украинцам – пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.п., а также создание крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с РФ.