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Киеву передали 1,4 тыс. продуктовых наборов — кто их получит в первую очередь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 мая, 11:43
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Продуктовые наборы доставили в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района
В наборы вошли продукты первой необходимости
В наборы вошли продукты первой необходимости / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Для вынужденных переселенцев Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Это более 1,4 тысяч продуктовых наборов, которые были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района Киева.

Получить их могут внутренне перемещенные лица – пожилые люди и люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери. В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

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  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев Фонд Рината Ахметова уже передал более 39 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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