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До Києва передали 1,4 тис. продуктових наборів — хто їх отримає в першу чергу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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15 травня, 11:43
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Продуктові набори доставили до територіального центру соціального обслуговування Солом‘янського району
До наборів увійшли продукти першої необхідності
До наборів увійшли продукти першої необхідності / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Для вимушених переселенців Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги. Це понад 1,4 тисячі продуктових наборів, які були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом‘янського району Києва.

Отримати їх зможуть внутрішньо переміщені особи – люди похилого віку та люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні матері. До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

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  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом до Києва Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 39 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мійльйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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