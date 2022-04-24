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Киевлянам отправили гуманитарную помощь — кто ее получит в первую очередь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 апреля, 11:36
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Жителям одного из районов Киева передали тысячу наборов с продуктами первой необходимости
/ Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал еще тысячу продуктовых наборов в территориальный центр социальной защиты Подольского района города Киева.

Об этом сообщили в Фонде.

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В целом для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 31 тысячу наборов выживания.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

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Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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