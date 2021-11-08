Калькуляция стоимости киловатта: из чего состоят платежки в Украине и Европе

Кому и за что мы отдаем сегодня деньги, оплачивая счета за электроэнергию? Кто формирует тарифы, переплачиваем ли мы за свет и правда ли, что большую часть за нас платит государство?

Ключевая тема, которая беспокоит всех украинцев, – кто отвечает за формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги и, в частности, на электроэнергию. Общепринятое мнение: цифры, которые приходят в платежках, "рисуют" энергокомпании, а значит – точно закладывают в них свои интересы. Так ли это на самом деле и что из себя представляет методика формирования стоимости распределения электроэнергии?

Платим вдвое меньше экономически обоснованной цены

Классическое заблуждение, много лет назад сформировавшееся у наших соотечественников под влиянием тезисов политиков-популистов: цифры в платежках формируют сами энергокомпании. Якобы тарифы отданы им на откуп. А стало быть – и население, и промышленные потребители вынуждены из своего кармана обеспечивать не только жизнедеятельность энергокомпаний, но и их сверхприбыли. Этот недостоверный по своей сути тезис был удобен тем политикам, которые на традиционном народном недовольстве тарифами зарабатывали свои баллы, поддержку населения и – как результат – места в парламенте. Украинцы привыкли относиться к предприятиям жилищно-коммунальной сферы с тотальным недоверием.

Между тем, энергокомпании – как поставщики универсальной услуги, которые поставляют свет населению, так и операторы систем распределения электроэнергии – никогда и никак не принимали и не вправе принимать участие в формировании тарифов. Это полномочия исключительно государства – только оно устанавливает размеры тарифов и определяет, как именно они формируются.

При этом государство до сих пор обеспечивает социально незащищенных потребителей компенсацией значительной части стоимости электроэнергии, предоставляя субсидию. Мало того – даже те из граждан, кто не оформляет субсидию, платят за свет меньше, чем промышленные потребители – тариф для населения в Украине по-прежнему ниже промышленного. Он дотируется за счет промышленности с помощью специально разработанного государством механизма.

Если говорить об абсолютных цифрах, то размер такого тарифа в среднем равен сумме, составляющей около половины от суммы экономически обоснованного тарифа для населения и малого бизнеса. То есть фактически производство и транспортировка электроэнергии в наши дома обходятся намного дороже, чем мы за них платим.

Какая структура тарифа на электроэнергию

Кстати, о распределении (транспортировке) электричества. Распространенное мнение о том, что его стоимость существенно влияет на размер окончательной цифры, которую мы видим в платежках за свет – не более чем еще один миф.

На сегодня структура тарифа на электроэнергию в Украине состоит из стоимости генерации электричества (55%), налогов (17%), стоимости передачи и поставки электроэнергии (8%). Доля же стоимости услуги распределения электроэнергии – это около 20% в общей структуре стоимости электроэнергии. В пересчете на деньги в нашем тарифе, который мы платим за свет – это буквально копейки.

Поэтому, даже если предположить, что государство однажды решит поднять стоимость услуги распределения электроэнергии в разы, бюджет украинской семьи это едва ли ощутит.



Структура тарифа в ЕС

Украинцы отдают за свет в 6 раз меньше европейцев

Интересно при этом сравнить нашу ситуацию с той, что принята во всей Европе, на которую мы традиционно смотрим как на эталон. Там больше платят за свет как раз бытовые потребители: разница между тарифами для физических лиц и промышленности может быть больше, чем вдвое.

Это, в частности, объясняется более суровой налоговой нагрузкой на энергокомпании. Если в Украине, как мы уже сказали, налоги занимают в структуре тарифа 17%, то в европейских странах – 37-39%.

При этом в абсолютных цифрах украинские бытовые потребители платят за свет в 3-6 раз меньше среднего европейца. Что и говорить, лишний повод задуматься о том, так ли у нас все плохо на фоне всей Европы.



