Инвестняня не поможет: в давлении на крупный законопослушный бизнес утрачено чувство меры

Отток прямых иностранных инвестиций в 2020 году составил 870 млн долларов, за 11 месяцев 2021-го ситуация — аналогичная

/ Фото: freepik.com

Новейший политический каламбур: "ArcelorMittal Кривой Рог", у которого из-за крайне спорных фискальных претензий на 2,2 млрд грн арестовали счета, отчего возникла проблема с выдачей зарплаты рабочим, обратился в агентство UkraineInvest, к так называемой инвестняне с жалобой на неоправданную враждебность власти к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику 10 млрд долл.

Гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо считает, что действия власти не вяжутся с ее официальной риторикой о дружелюбии к инвесторам. И с его мнением сложно не согласиться, пишет "Obozrevatel".

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В 2005 году ArcelorMittal встречали сразу две инвестняни – премьер Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко. Приватизация "Криворожстали" до сегодняшнего дня остается рекордной в истории Украине. Более того, если суммировать деньги, вырученные от всех остальных продаж госимущества, получится сумма меньшая, чем заплатил Лакшми Миттал в 2005 году – $4,8 млрд.

С тех пор ArcelorMittal стал самой большой металлургической корпорацией в мире. Это не дает ему индульгенции по всем грехам, но объективно говоря, так жестко давить на транснациональную корпорацию с огромным влиянием, нет смысла.

Дело даже не в доначислении 2,2 млрд грн платежей по ренте за железорудное сырье. А в том, что обычный налоговый, можно даже сказать бухгалтерский спор вокруг того, по какой методике считать ренту — по обогащенной руде или добытой, который к тому же рассматривается в судах, – "укрепляется" еще и уголовным делом.

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Причем подозрение финдиректору Сергею Пличко о служебном подлоге (якобы он вносил заведомо ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд) вручают через две недели после того, как Окружной административный суд отклоняет иск налоговиков. Как так можно? Зачем?

Потом – блокада счетов по иску Офиса Генпрокурора, из-за чего выплата зарплаты 20-тысячному коллективу стала проблемой и ее смогли провести только при помощи материнской компании.

Все это сопровождается неудачными заявлениями ГПУ о том, что с заблокированных счетов не производились выплаты зарплаты. Завод тут же показывает официальное письмо Укрсиббанка, подтверждающее, что платежные поручения на выплату зарплаты работникам отклонены. Зачем ГПУ портит свой имидж?

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Все это говорит о том, что в плане фискального и силового давления на легальный, законопослушный бизнес, который платит в бюджет налоги, а работникам "белые" зарплаты, с достаточно серьезным комплаенс-контролем, утрачено чувство меры.

Инфантильные представители государства увлеклись самолюбованием. В одном случае они жестко обошлись с крупнейшим в мире металлургическим концерном. В другом – впаяли крупнейшей сети анализов "Синево" – лидеру по ПЦР-тестам в Украине, – космический штраф в 1,1 млрд грн – 50% годового оборота.

В чем злодеяние "Синево" – украинского филиала шведского холдинга "Медикавер", который работает по-белому и платит налоги? Всего лишь в непредоставлении каких-то документов во время плановой выездной проверки, которая длилась с августа 2021 года. Даже не в нарушениях в этих документах! Хотя в "Синево" утверждают, что на все вопросы инспекторов ответили, а факты передачи документов зафиксированы.

В желании "покошмарить" бизнес властной рукой периодически доходит до анекдота. Так это было с "Новой почтой", когда Госпродпотребслужба оштрафовала их на 326 млн грн по двум эпизодом.

Первый – пожаловался гражданин, которому 27 января 2021 года в отделении №49 города Харькова пришел аквариум с треснутым стеклом, оцененный в 500 грн. Во время проверки не хватило каких-то документов и за это выписали штраф 151 млн грн (10% от объема реализованной продукции за февраль 2021 года всей "Новой почтой").

Второй – жалоба, что кого-то обсчитали в отделении в Чугуеве. Тоже не все документы якобы нашлись. И снова компанию оштрафовали на 174 млн грн (10% от объема реализованной продукции за март 2021 года).

Это был настолько явный абсурд, что глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая 9 июля дала задний ход, сказала, что инициатива шла снизу, от харьковских инспекторов. И кошмарить бизнес она не даст. Слабо верится – с такими-то суммами да чтобы местные клерки инициировали. Похоже, стремились к широкому резонансу, но что-то пошло не так.

Какого эффекта власть хочет добиться такими мерами? Повышения налоговой дисциплины крупного бизнеса? Увеличения инвестиций? Прихода новых инвесторов с масштабными проектами? Если этого, то хотели, как лучше, а вышло, как всегда. По "ArcelorMittal Кривой Рог" уже сейчас потеряно около 10 млрд грн инвестиций, которые компания отменила.

Нужно понять, что желающих работать в Украине, учитывая верховенство не права, а административных институций, осталось немного. Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $870 млн, и за 11 месяцев 2021-го ситуация — аналогичная. Новых инвесторов почти нет. Крупные иностранные инвестиции в 2021 году, о которых говорил премьер, – это не новые проекты. Глава совета НБУ Богдан Данилишин писал на Facebook осенью 2021 года, что без учета реинвестированных доходов в размере $5,2 млрд, полученных нерезидентами в Украине от прямых инвесторов, в предприятия зашло всего ничего. Т.е. инвестиций нет. Иностранные инвесторы просто не выводят ранее сделанные вложения. Но это пока: кейсы "Новой почты", "Синево" и "ArcelorMittal Кривой Рог", по словам инвестиционных аналитиков, станут причиной для очередного бегства иностранных инвесторов из Украины. Мало того, что война на пороге, так тут еще и кошмарят крупных легальных инвесторов…

Ключевые причины столь низкого желания инвестировать в Украину отражены в опросе, проведенном в ноябре 2020 года Европейской бизнес-ассоциацией. В отчете отмечалось, что 48% иностранных инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины снижается. В третьем квартале 2021 года украинские и иностранные компании направили в Совет бизнес-омбудсмена 98 жалоб на правоохранителей. Наибольшее количество за последние семь лет.

Кстати, по инвестняне. Как сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, с августа прошлого года, когда начали принимать заявки, пришло предварительных запросов от инвесторов на сумму более $2 млрд. 17 из них – от украинских инвесторов, т.е. иностранные не спешат. Да и это только заявки, а не деньги. Реальных контрактов пока нет.

Вопреки здравому смыслу, непомерное и бесцеремонное давление на легальный бизнес возрастает. И все это происходит на фоне реальных проблем: схемы на таможне, махинации в налоговой службе, "зарплаты в конвертах", теневая аренда сельхозземель, подпольное производство и торговля "серыми" нефтепродуктами, налоговые скрутки и т.д.

Непонятно зачем, власть пытается навязать добропорядочному бизнесу, который не хочет с ней ссориться, билет на войну. Та же "Новая почта" достаточно сговорчива. Когда их подрядчик в Киевской области для строительства логистического центра нарубил лишних деревьев, они за каждое незаконно срубленное дерево высадили по пять новых саженцев. Не от широты души, конечно, а потому что это вопрос репутации. Но ведь посадил.

Совладелец и основатель компании Владимир Поперешнюк всегда был максимально толерантен в комментариях, и только сейчас начал резко говорить, что мы живем в самой бедной стране Европы. Платим миллиардные налоги в бюджет. Куда они деваются? Когда власть понесет ответственность за фискальный рэкет?

Миттал тоже хотел договориться. Он встретился с Владимиром Зеленским, признал "косяки" по экологии. Обязался сдать на строительство онкоцентра в Кривом Роге 15 млн евро. Пообещал, что компания разморозит отложенные в 2016 году экологические проекты на $700 млн и вложит после 2023 года $1 млрд в экомодернизацию украинских активов.

А чего добились наездом с блокадой счетов? Официального пресс-релиза компании со словами о "политическом давлении". Учитывая традиционно лояльную к власти пиар-стратегию корпорации, для такой риторики нужно было очень постараться.

В чем неблагоприятный знак подобных рефлексий? Такое же было в ответ на хищнические фискальные практики Николая Азарова, которые наряду с тотальным рейдерством регионалов вытолкнули на Евромайдан тысячи людей, далеких от политики. Они просто не выдержали безосновательного давления налоговиков.

Все понимают, что мы не настолько богаты, чтобы позволить себе распугивать инвесторов — иностранных и национальных. При инфляции в 10% доходы населения выросли всего на 3%, а продукты – подорожали на 40%.

Стране, которая находится на 58-м месте по привлекательности инвестирования между Оманом (57) и Уругваем, но вместо повышения этой привлекательности третирует крупнейших налогоплательщиков, нужно явно подумать над целесообразностью подхода.