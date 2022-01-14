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Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине

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14 января, 09:51
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В свете последних событий представители бренда "Цитрус" решили объяснить нашим читателями ситуацию, которая происходит с ними на протяжении года. Итак, ловите пошаговый гайд о том, как рейдернуть бизнес в Украине – инструкция от Цитруса

1. Незаконно стать одним из учредителей компании ООО "ЗТ-Инвест", которая не имеет отношения к группе компаний Цитрус, но при этом заверить всех, что ты стал совладельцем Цитруса.
К слову, мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что Корбан не имеет никакого отношения даже к компании ООО "ЗТ-Инвест", при помощи которой он так усердно пытается манипулировать умами читателей:

2. Заверить всех, что провел "глубокий анализ и аудит деятельности компании", но при этом не предоставить никаких документов и доказательств.

Важный факт: Геннадий Корбан не был допущен к аудиту и осуществлению каких-либо действий компании, о чем говорится в данных решениях судов первой и апелляционной инстанций:

3. Обойти систему автоматизированного распределения судебных дел путем подбора "нужного" судьи. Как именно это сделать? Очень просто. Не платить судебный сбор, отзывать и подавать вновь судебные иски, пока не найдется нужный судья.

Пример. Подавать исковое заявление 5 раз и отзывать, а получив фамилию нужного судьи, 30.12 подать иск и уже 04.01 получить нужное решение. При этом исковое заявление подано от ноунейм фирмы, в отношении которой возбуждено уголовное дело (номер ЕРДР 42020101060000331).

4. А "нужный" судья – это кто? Это Котков О. В., который способен вынести "правильное" для рейдера решение за один рабочий день, а также назначать судебные заседания с нарушением всех процессуальных норм. Яркий пример – дело № 910/21870/21 – 10.01.2022 года было оставлено без движения https://reyestr.court.gov.ua/Review/102462443, 12.01.2022 года – назначено судебное заседание на 13.01.2022 года, без получения сторонами иска и определения суда об открытии производства. Оперативно, ничего не скажешь!

5. Оклеветать Цитрус в своих соцсетях громкими фразами, не приведя при этом ни единого доказательства.

6. Закидать компанию пустыми и безосновательными исками для привлечения внимания.

7. Уведомить всех о решении суда (не набравшего законной силы), которое на это время обжалуется в апелляционной инстанции https://reyestr.court.gov.ua/Review/101630624 для подрыва репутации компании. При этом компания-заявитель "уведена" в черную, используя однофамильца учредителя, о чем открыто уголовное производство номер ЕРДР 12018160000000722 и хозяйственное https://reyestr.court.gov.ua/Review/100732749.

8. Искажать информацию. На примере последнего дела. В нем речь идет не о названии "Цитрус", а о старых логотипах "Цитрус". На данный момент мы используем торговую марку, которая не является спорной. Зато как много громких заголовков появилось в СМИ за последние два дня, не правда ли?

9. Незаконным образом заблокировать наш сайт на основании определения, противоречащего действующему законодательству и полученного способами, описанными выше.

Что сказать? Вот так работает наша судебная система, при которой судья не несет ответственности за законность вынесенных решений. И в один прекрасный момент по желанию какого-то рейдера и при содействии нечистых на руку судей ваше имущество может оказаться в руках таких же рейдеров. О каких инвестициях может идти речь?

Но можете не переживать за нашу судьбу. Мы подали все необходимые документы для обжалования всех решений, на основании которых происходит этот беспредел. К сожалению, законным способом невозможно ускорить процесс, но мы, действуя строго в рамках закона, делаем все возможное.

Советуем доверять только проверенным источникам, а не пустым, но громким заголовкам.

И конечно же, хотим добавить, что мы по-прежнему работаем в привычном режиме для того, чтобы дарить вам высококачественный сервис и яркие эмоции.

Наш резервный сайт: https://www.citrus.com.ua/

ЦитрусКорбан
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