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Гуманитарный проект "Спасаем жизни" оказал помощь более 120 тысячам украинцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 июля, 14:36
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Гуманитарную помощь получают в том числе вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения
Более 120 тысяч украинцев уже получили помощь от гуманитарного проекта «Спасаем жизни»
Более 120 тысяч украинцев уже получили помощь от гуманитарного проекта «Спасаем жизни» / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" продолжает помогать украинцам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за войны России. За четыре месяца помощь от проекта получил 122 551 человек в разных регионах Украины – вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста" и льготных категорий работников.

Также гуманитарная миссия проекта охватит более 30 тысяч ветеранов предприятий компании, находящихся на пенсии: для пожилых людей такая помощь – это значительная экономия семейного бюджета и времени в поисках самых необходимых продуктов.

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Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны РФ продукты от проекта продолжают получать и жители прифронтовой Авдеевки: помощь людям развозят работники Авдеевского коксохимического завода.

Кроме стандартных продуктовых наборов, проект "Спасаем жизни" радует украинцев и лакомствами: почти 3 тыс. человек, временно проживающих в городских приютах Запорожья, получили сгущенку.

Помощь украинцам поступает отовсюду. К примеру, в конце мая фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, который выступает Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. В июне помощь от Германии поступила в Украину. В частности – малышам по случаю Дня защиты детей.

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Напомним, гуманитарный проект "Спасаем жизни создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Главная цель – помочь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

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