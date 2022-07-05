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Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" надав допомогу понад 120 тисячам українців

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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5 липня, 14:36
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Гуманітарну допомогу отримують зокрема вимушені переселенці, мешканці деокупованих територій, вразливі верстви населення
Понад 120 тисяч українців вже отримали допомогу від гуманітарного проєкту «Рятуємо життя»
Понад 120 тисяч українців вже отримали допомогу від гуманітарного проєкту «Рятуємо життя» / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" продовжує допомагати українцям, які опинилися у важкій ситуації через війну Росії. За чотири місяці допомогу від проєкту тримала 122 551 людина в різних регіонах України – вимушені переселенці, мешканці деокупованих територій, вразливі верстви населення, сім’ї мобілізованих співробітників підприємств "Метінвесту" та пільгових категорій працівників.

Також гуманітарна місія проєкту охопить понад 30 тисяч ветеранів підприємств компанії, які знаходяться на пенсії: для літніх людей така допомога – це значна економія сімейного бюджету та часу в пошуках найнеобхідніших продуктів.

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Попри постійну загрозу обстрілів з боку РФ, продукти від проєкту продовжують отримувати й мешканці прифронтової Авдіївки: допомогу людям розвозять працівники Авдіївського коксохімічного заводу.

Окрім стандартних продуктових наборів, проєкт "Рятуємо життя" радує українців і смаколиками: майже 3 тис. людей, які тимчасово мешкають у міських прихистках Запоріжжя, отримали згущене молоко.

Допомога українцям надходить звідусюди. Наприклад, наприкінці травня фонд Do it together підписав меморандум про співпрацю з Agritrade Ukraine, що виступає Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини. У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно. У червні допомога від Німеччини надійшла до України. Зокрема – до малечі з нагоди Дня захисту дітей.

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Нагадаємо, гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" створили компанії "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова. Головна ціль – допомогти українцям, які постраждали від воєнної агресії РФ.

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