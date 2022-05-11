Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Киев

Гуманитарная помощь направлена в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района

В Шевченковский район Киева передана гуманитарная помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает людям, которые испытывают ужасные последствия войны и требуют особого внимания и поддержки. Среди них – уязвимые слои населения, а также переселенцы из самых горячих точек нашей страны.

Фонд передал очередную партию с 750 продуктовыми наборами в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района Киева. Они предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

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В общей сложности для жителей столицы и переселенцев Фонд Рината Ахметова уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.