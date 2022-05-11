Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины ⚽ Сборная Украины - Боруссия: онлайн 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов в Киев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 13:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гуманитарная помощь направлена в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района
В Шевченковский район Киева передана гуманитарная помощь
В Шевченковский район Киева передана гуманитарная помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает людям, которые испытывают ужасные последствия войны и требуют особого внимания и поддержки. Среди них – уязвимые слои населения, а также переселенцы из самых горячих точек нашей страны.

Фонд передал очередную партию с 750 продуктовыми наборами в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района Киева. Они предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

Реклама

В общей сложности для жителей столицы и переселенцев Фонд Рината Ахметова уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Украинке, облившей посла РФ краской в Варшаве, поступают угрозы расправы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Более 6 тыс. грн на "ровном месте": за что украинцам грозят немаленькие штрафы София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Захватил вражеский танк… Алексей Сенюк – главный сержант роты 1-й отдельной танковой бригады. С первых дней войны был среди защитников города-героя Чернигова. Смело принимал бой за боем. В одном из столкновений ему удалось уничтожить два вражеских БМП и захватить танк Т-72. Погиб в результате коварного авиаудара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алмаз – бельгийская овчарка-сапер кинологической службы ВСУ в Киевской области. Молодой пес недавно начал карьеру разыскника мин, но уже доказал свой талант и эффективность. За два месяца войны Алмаз нашел сотни взрывоопасных устройств, которые враг оставил после себя.
История и видео
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.87

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31729.02

Cardano (ADA)

0.64

Bitcoin Cash (BCH)

238.91

Ethereum Classic (ETC)

23.8

Litecoin (LTC)

81.09

Theta (THETA)

1.64

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять