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Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Києва

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 травня, 13:55
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Гуманітарна допомога направлена до територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району
У Шевченківський район Києва передано гуманітарну допомогу
У Шевченківський район Києва передано гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів війни Фонд Ріната Ахметова допомагає людям, які потерпають від жахливих наслідків війни та потребують особливої уваги та підтримки. Серед них – вразливі верстви населення, а також переселенці з найгарячіших точок нашої країни.

Фонд передав чергову партію із 750 продуктовими наборами до територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району міста Києва. Вони призначені для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей похилого віку, багатодітних та одиноких матерів.

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Загалом для мешканців столиці та переселенців Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 38 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мійльйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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