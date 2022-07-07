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Фонд Рината Ахметова передал очередную партию медикаментов в Донецкую область

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 июля, 16:05
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Медицинские препараты пойдут на нужды военных и гражданских
Фонд Рината Ахметова передал на Донетчину необходимые лекарства
Фонд Рината Ахметова передал на Донетчину необходимые лекарства / Фото: Коллаж: Сегодня

В медицинские учреждения Донецкой области ежедневно поступают разные категории пациентов, лечение которых требует широкого спектра медицинских препаратов. Для того чтобы обеспечить больницы необходимыми медикаментами, Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередную партию гуманитарной помощи.

Более 37,5 тысячи единиц обезболивающих, антикоагулянтов, антисептиков и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступят в медицинские учреждения региона в координации с Донецкой ОВА.

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"Все препараты будут использованы по назначению на территории всей Донецкой области — там, где они потребуются больше всего. Часть препаратов пойдет на нужды военных, другая — на гражданские нужды", — отмечает директор медицинского учреждения, в которое поступила помощь.

Всего с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 644 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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