Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію медикаментів до Донецької області

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 16:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Медичні препарати підуть на потреби військових та цивільних
Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину необхідні ліки
Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину необхідні ліки / Фото: Колаж: Сьогодні

До медичних закладів Донецької області щодня поступають різні категорії пацієнтів, лікування яких потребує широкого спектру медичних препаратів. Для того, щоби забезпечити лікарні необхідними медикаментами, Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину чергову партію гуманітарної допомоги.

Понад 37,5 тисячі одиниць знеболювальних, антикоагулянтів, антисептиків та препаратів для лікування серцево-судинних захворювань надійдуть до медичних закладів регіону в координації з Донецькою ОВА.

Реклама

"Усі препарати будуть використані за призначенням на території всієї Донецької області — там, де вони будуть потрібні найбільше. Частина препаратів піде на потреби військових, інша — на потреби цивільних", — зазначає директор медичного закладу, до якого надійшла допомога.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше ніж 644 тисячі одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров На дачу поки що можна їхати без довідки з військкомату Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Роботу в Польщі доведеться шукати ще швидше – що зміниться для українок Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20432.02

Cardano (ADA)

0.46

Bitcoin Cash (BCH)

106.99

Ethereum Classic (ETC)

15.27

Litecoin (LTC)

50.12

Theta (THETA)

1.25

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти