Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію медикаментів до Донецької області

Медичні препарати підуть на потреби військових та цивільних

Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину необхідні ліки / Фото: Колаж: Сьогодні

До медичних закладів Донецької області щодня поступають різні категорії пацієнтів, лікування яких потребує широкого спектру медичних препаратів. Для того, щоби забезпечити лікарні необхідними медикаментами, Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину чергову партію гуманітарної допомоги.

Понад 37,5 тисячі одиниць знеболювальних, антикоагулянтів, антисептиків та препаратів для лікування серцево-судинних захворювань надійдуть до медичних закладів регіону в координації з Донецькою ОВА.

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"Усі препарати будуть використані за призначенням на території всієї Донецької області — там, де вони будуть потрібні найбільше. Частина препаратів піде на потреби військових, інша — на потреби цивільних", — зазначає директор медичного закладу, до якого надійшла допомога.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше ніж 644 тисячі одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".