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Европейские производители ПВХ-профиля так и не ушли с рынка России

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20 мая, 09:00
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Что сейчас происходит на оконном рынке Украины

В конце апреля 2022 года мы писали о призыве производителя ПВХ-профиля "МИРОПЛАСТ" к своим европейским коллегам покинуть рынки России и Беларуси и вести честную конкуренцию в Украине.

Через месяц мы решили проверить, подействовали ли эти призывы, и обратились за комментариями к представителям "МИРОПЛАСТ".

- Оставил ли кто-нибудь из европейских производителей ПВХ-профиля рынок России?

- Проведя анализ открытых российских профильных источников, сайтов и телеграмм-каналов производителей ПВХ-профиля, можно сделать вывод, что деятельность европейцев на территории РФ не остановилась.

По нашему мнению, выход с рынка РФ – это маркер сознания бизнеса и поддержки украинского народа. Это маркер того, что бизнес не согласен с варварскими действиями напавшей на нас страны. Иначе, как можно игнорировать трагедии Бучи, Ирпеня, Мариуполя и сотен других городов Украины? Как можно спонсировать страну-агрессора своими налогами, когда весь сознательный бизнес, несмотря на значительные потери, добровольно уходит с этого рынка?

Мы считаем, что украинские потребители должны реагировать на такие действия.

Сегодня поддержка именно национальных производителей критически важна. Именно они создают рабочие места, платят налоги и работают на восстановление национальной экономики. Пора сплачиваться и поддерживать друг друга.

– В своем прошлом обращении вы упоминали попытки европейских компаний включить свой товар в перечень критического импорта. Есть ли какие-либо изменения в этом вопросе?

- К сожалению, упомянутые компании не оставляют попыток включить свою продукцию в этот список.

Наша позиция заключается в том, что перечень критического импорта создан для тех товаров, которые не имеют аналогов у отечественных производителей и не могут быть изготовлены в Украине. ПВХ профили для окон и дверей однозначно не относятся к такой категории, ведь мощности национальных производителей с большим запасом превышают потребности рынка, связанные с восстановлением разрушенного жилья и других объектов инфраструктуры.

Цинизм действий европейских производителей заключается в том, что, даже имея производства в Украине, они выбирают более выгодный для себя путь наращивания импорта, не желая развивать свои мощности здесь.

Поэтому мы открыто обращаемся к европейским компаниям оконной отрасли с призывом покинуть рынок РФ и бок о бок работать на пользу нашей страны, развивая местные производства!

Украинских потребителей призываем сейчас особенно сознательно относиться к выбору товаров и предпочесть окна из украинских комплектующих, тем самым поддержать национального производителя.

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