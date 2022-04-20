Заявление украинского завода – производителя ПВХ-профиля "Миропласт"

Предприятие призывает европейские оконные бренды уйти из России и Беларуси и работать на пользу Украины

Европейские бренды показывают настоящее лицо в условиях войны.

Обращаем внимание всех участников оконного рынка на циничные деяния представителей неких европейских брендов.

В то время, когда сотни международных компаний выходят с рынка России, не желая спонсировать кровавую войну, целый ряд европейских ПВХ-профилистов продолжает полноценно работать на территории России и Беларуси. Громкие заявления о якобы прекращении работы на этих рынках носили только популистский характер.

Тем временем украинские представительства этих брендов предпринимают не менее позорные действия. Под видом благих намерений "помочь отстроить Украину", они через лоббистов во власти добиваются возможности импортировать в Украину свою продукцию в качестве критического импорта с минимальными таможенными платежами. Эти действия ставят под угрозу работу всех национальных производителей. Производителей, сохранивших рабочие места, продолжают работать и платить налоги в украинский бюджет.

Считаем такое поведение конкурентов во время войны неприемлемым.

Призываем все европейские оконные бренды вернуться на верный путь и честно работать на благо нашего государства:

Четко определить и сообщить свою позицию по работе в РФ и РБ. Возобновить работу производств в Украине и в условиях честной конкуренции помогать восстанавливать не только инфраструктуру, но и экономику страны. Самое местное производство, а не импорт, дает большое количество рабочих мест, обеспечивает налоги на восстановление Украины. Нет производства? Есть отличная возможность перевезти мощности из России и начать достойно работать в Украине. Не использовать войну в Украине для получения наживы!

Украинских производителей окон призываем трезво оценить действия своих поставщиков и не помогать компаниям, которые ставят собственную финансовую выгоду выше наших национальных интересов.